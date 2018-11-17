В Москве горит огромный нефтеперерабатывающий завод: фото и видео
Утром 17 ноября на юго-востоке Москвы масштабный пожар охватил нефтеперерабатывающий завод. Сейчас огонь пытаются потушить 150 пожарных.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
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Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не несет угрозы населению и экологии, сообщает Минэнерго РФ.
17 ноября в 07:50 в Москве на нефтеперерабатывающем заводе АО "Газпромнефть-МНПЗ" произошло возгорание установки крекинга. Угрозы для населения и экологии нет,
– сообщили в Минэнерго РФ.
Также, существует опасность, что огонь может перекинуться на соседнюю установку. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
По предварительным данным, жертв и пострадавших от масштабного пожара нет.
В то же время, жители окрестных районов жаловались на ужасный запах в воздухе и пишут о "ядерном грибе".
В Москве горит нефтеперерабатывающий завод