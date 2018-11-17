В Москве горит огромный нефтеперерабатывающий завод: фото и видео

Утром 17 ноября на юго-востоке Москвы масштабный пожар охватил нефтеперерабатывающий завод. Сейчас огонь пытаются потушить 150 пожарных.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

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Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не несет угрозы населению и экологии, сообщает Минэнерго РФ.

17 ноября в 07:50 в Москве на нефтеперерабатывающем заводе АО "Газпромнефть-МНПЗ" произошло возгорание установки крекинга. Угрозы для населения и экологии нет,

– сообщили в Минэнерго РФ.

Также, существует опасность, что огонь может перекинуться на соседнюю установку. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

По предварительным данным, жертв и пострадавших от масштабного пожара нет.

В то же время, жители окрестных районов жаловались на ужасный запах в воздухе и пишут о "ядерном грибе".



В Москве горит нефтеперерабатывающий завод

Пожар на НПЗ в Капотне. Горит установка по переработке нефти. pic.twitter.com/vgAGaquM80 — lepsaya vladimir (@lepsaya) 17 ноября 2018 г.

В 7:46 был хлопок, сейчас горит завод в Капотне️️ pic.twitter.com/VKnzzlqLN2 — Anastasia Nikolaeva (@NikolinaAnBass) 17 ноября 2018 г.

На фото Московский НПЗ в капотне или что-то очень рядом.

P.S. Сбросной факел горит на всю мощь, сколько за рулем ни разу так не видел pic.twitter.com/v4B8mFlByi — Александр Меркулов (@MakedonskiiLA) 17 ноября 2018 г.