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      В Москве горит огромный нефтеперерабатывающий завод: фото и видео

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      В Москве горит нефтеперерабатывающий завод
      В Москве горит нефтеперерабатывающий завод / Фото из Twitter

      Утром 17 ноября на юго-востоке Москвы масштабный пожар охватил нефтеперерабатывающий завод. Сейчас огонь пытаются потушить 150 пожарных.

      Об этом сообщает российский "Интерфакс".

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      Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не несет угрозы населению и экологии, сообщает Минэнерго РФ.

      17 ноября в 07:50 в Москве на нефтеперерабатывающем заводе АО "Газпромнефть-МНПЗ" произошло возгорание установки крекинга. Угрозы для населения и экологии нет,
      – сообщили в Минэнерго РФ.

      Также, существует опасность, что огонь может перекинуться на соседнюю установку. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

      По предварительным данным, жертв и пострадавших от масштабного пожара нет.

      В то же время, жители окрестных районов жаловались на ужасный запах в воздухе и пишут о "ядерном грибе".


      В Москве горит нефтеперерабатывающий завод

       

       

       

       

       

       

       

      Теги: Новости России Москва Пожар
      Источник: 24 Канал
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