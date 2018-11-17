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      У Москві горить величезний нафтопереробний завод: фото і відео

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      У Москві горить нафтопереробний завод
      У Москві горить нафтопереробний завод / Фото з Twitter

      Вранці 17 листопада на південному сході Москви мастштабна пожежа охопила нафтопереробний завод. Наразі вогонь намагаються загасити 150 пожежників.

      Про це повідомляє російський "Интерфакс".

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      Пожежа на Московському нафтопереробному заводі (НПЗ) не несе загрози населенню та екології, повідомляє Міненерго РФ.

      17 листопада о 07:50 в Москві на нафтопереробному заводі АТ "Газпромнефть-МНПЗ" сталося загоряння установки крекінгу. Загрози населенню та екології відсутні,
      повідомили у Міненерго РФ.

      Також, існує небезпека, що вогонь може перекинутися на сусідню установку. Пожежі було присвоєно підвищений рівень складності.

      За попередніми даними, жертв і постраждалих від масштабної пожежі немає.

      Водночас, жителі навколишніх районів скаржилися на жахливий запах у повітрі і пишуть про "ядерний гриб".


      У Москві горить нафтопереробний завод

       

       

       

       

       

       

       

      Теги: Новини Росії Москва Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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