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В Москве горит торговый центр

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В Москве горит торговый центр
В Москве горит торговый центр / tvboryspil.com

Торговый центр "Персей" загорелся в среду на востоке Москвы, спасатели эвакуируют посетителей, есть пострадавшие.

Об этом сообщает "Россия сегодня".

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"Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуировали по спасательным лестницам", – сообщил собеседник агентства.

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Четырехэтажный торговый центр работает с 2009 года. Его площадь составляет 6 тысяч квадратных метров. Магазин торгует детскими товарами – от одежды, обуви и игрушек до колясок, мебели и продуктов питания. На одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами.

Напомним, 25 марта вспыхнул пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.

Источник: 24 Канал
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