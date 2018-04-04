У Москві горить торговий центр

Торговий центр "Персей" загорівся в середу, 4 квітня, на сході Москви, рятувальники евакуюють відвідувачів, є постраждалі.

Про це повідомляє "Россия сегодня".

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"Пожежі присвоєно 2-ий (підвищений) ранг складності, є постраждалі, відвідувачів евакуювали по рятувальних сходах", – повідомив співрозмовник агентства.

За повідомленням "RT" одна людина загинула у вогні пожежі.



Пожежа у Москві

Чотириповерховий торговельний центр працює з 2009 року. Його площа становить 6 тисяч квадратних метрів. Магазин торгує дитячими товарами – від одягу, взуття та іграшок до колясок, меблів і продуктів харчування. На одному з поверхів облаштована розважальна зона з атракціонами.

Нагадаємо, 25 березня спалахнула пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня". За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.