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У справі про пожежу у Кемерові обіцяють нові затримання

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Пожежа в Кемерові
Пожежа в Кемерові / Фото з вільних джерел

У кримінальній справі про пожежу в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерові заарештовали вже 7 осіб. Проте, за словами глави Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, фігурантів справи буде більше.

Про це йдеться у виданні "Медуза".

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За даними видання, приміщенням ТЦ володіли, зокрема, брат кемеровського мера і колишній високопоставлений поліцейський. Реконструкцією торгового центру займався колишній футболіст В'ячеслав Вишневський, у якого сауни "Зимова вишня" по всій Росії.

Колишню кондитерську фабрику перетворювали на торговий центр з 2010 року до 2014 року.Проте об'єкт досі залишився "для розміщення промислових об'єктів".

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.

За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.

Теги: Пожежа в Кемерові Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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