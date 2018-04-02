Смертельна пожежа в Кемерові: опублікували хронологію роботи МНС Росії

О 16:00 25 березня годині дня надійшов перший дзвінок від співробітника кемеровського торгово-розважального центру. Внаслідок пожежі у закладі загинули 64 особи.

Хронологію роботи МНС Росії виклали у Telegram-каналі Mash. На підтвердження цього виклали фото- та відеодокази.

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Рятувальники приїхали лише через 15 хвилин після першого повідомлення про пожежу, яке засвідчують дані з мобільного телефону співробітника торгового центру. Через 5 хвилин вони зайшли в будівлю.



"Згідно з довідкою про виконану роботу, виклик надійшов о 16 годині 10 хвилин. Однак охорона ТЦ передала СКР дещо інші дані. Як доказ – мобільний телефон. Перший дзвінок надійшов ще в 16 годині дня", – йдеться у повідомленні каналу.





Хронологія роботи російських МНС під час пожежі:



16:01 – Починають виходити люди. Йде дим.



16:06 – Дим заповнює ТЦ. Люди продовжують вибігати.



16:15 – Прибуття першої пожежної машини. Стоїть на місці 4 хвилини і їде за будівлю



16:18 – Прибуття другої машини. Стоїть 5 хвилин, їде.



16:20 – Група пожежних заходить в ТЦ.



16:28 – Прибуття ще 3 машин.



17:00 – Початок гасіння.



17:29 – Вперше піднімають кран, щоб рятувати людей з даху та з вікон.



У повідомленні зазначено, що найближче пожежне віддалення від ТЦ "Зимова вишня" розташоване за 2400 метрів.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.



За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей. Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.