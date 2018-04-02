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Смертельный пожар в Кемерово: опубликовали хронологию работы МЧС России

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В 16:00 25 марта поступил первый звонок от сотрудника кемеровского торгово-развлекательного центра. В результате пожара в заведении погибли 64 человека.

Хронологию работы МЧС России выложили в Telegram-канале Mash. В подтверждение этого выложили фото и видеодоказательства.

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Спасатели приехали только через 15 минут после первого сообщения о пожаре, о чем свидетельствуют данные с мобильного телефона сотрудника торгового центра. Через 5 минут они зашли в здание.

"Согласно справке о проделанной работе, вызов поступил в 16 часов 10 минут. Однако, охрана ТЦ передала СКР несколько иные данные. Как доказательство – мобильный телефон. Первый звонок поступил еще в 16 часов дня", – говорится в сообщении канала.


Хронология работы российских МЧС во время пожара:

16:01 – начинают выходить люди. Идет дым.

16:06 – Дым заполняет Т.Ц. Люди продолжают выбегать.
16:15 – Прибытие первой пожарной машины. Стоит на месте 4 минуты и едет за здание

16:18 – Прибытие второй машины. Стоит 5 минут, едет.

16:20 – Группа пожарных заходит в ТЦ.

16:28 – Прибытие еще 3 машин.

17:00 – Начало тушения.

17:29 – Впервые поднимают кран, чтобы спасать людей с крыши и из окон.

В сообщении отмечается, что ближайшее пожарное отделение от ТЦ "Зимняя вишня" расположено на расстоянии 2400 метров.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.

По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых 41 ребенок. Кроме того, пострадали 79 человек. Следственный комитет России уже предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре.

Теги: Новости России Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
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