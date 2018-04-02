По делу о пожаре в Кемерово обещают новые задержания

В уголовном деле о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово арестованы уже 7 человек. Однако, по словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, фигурантов дела будет больше.

Об этом говорится в издании "Медуза".

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По данным издания, помещением ТЦ владели, в частности, брат кемеровского мэра и бывший высокопоставленный полицейский. Реконструкцией торгового центра занимался бывший футболист Вячеслав Вишневский, у которого сауны "Зимняя вишня" по всей России.

Бывшую кондитерскую фабрику превращали в торговый центр с 2010 года по 2014 год. Но объект до сих пор остался в статусе "для размещения промышленных объектов".

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения.



По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента, среди которых 41 ребенок. Кроме того, пострадали 79 человек. Следственный комитет России уже предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре.