В Москве на параде заметили трех убийц, которых разыскивает Украина: видео
Параллельно с официальным парадом к 9 мая в Москве состоялся парад "Бессмертного полка Украины".
Об этом сообщает "Громадське".
На параде заметили не менее трех экс-сотрудников киевского подразделения "Беркут". Их разыскивают за убийство 48 человек и ранения еще 80 на улице Институтской во время событий на Майдане в феврале 2014 года.
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В частности, на видео заметили Алексея Цвигуна, Петра Псарева и Евгения Плута. Все они входили в роту Дмитрия Садовника.
Напомним, Россия предоставила гражданство 12 экс-"беркутовцам", которых подозревают в причастности к расстрелам активистов во время Революции Достоинства. Среди них и экс-командир спецроты "Беркут" Дмитрий Садовник, сбежавший из-под домашнего ареста в Украине.
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