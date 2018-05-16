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В Москве на параде заметили трех убийц, которых разыскивает Украина: видео

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"Беркутовцы" теперь разгуливают в России / "Информатор"

Параллельно с официальным парадом к 9 мая в Москве состоялся парад "Бессмертного полка Украины".

Об этом сообщает "Громадське".

На параде заметили не менее трех экс-сотрудников киевского подразделения "Беркут". Их разыскивают за убийство 48 человек и ранения еще 80 на улице Институтской во время событий на Майдане в феврале 2014 года.

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В частности, на видео заметили Алексея Цвигуна, Петра Псарева и Евгения Плута. Все они входили в роту Дмитрия Садовника.

Напомним, Россия предоставила гражданство 12 экс-"беркутовцам", которых подозревают в причастности к расстрелам активистов во время Революции Достоинства. Среди них и экс-командир спецроты "Беркут" Дмитрий Садовник, сбежавший из-под домашнего ареста в Украине.

Теги: Новости Украины 9 мая Беркут
Источник: 24 Канал
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