У Москві на параді помітили трьох вбивць, яких розшукує Україна: відео

Паралельно з офіційним парадом до 9 травня у Москві відбувся парад "Бессмертного полку Украины".

Про це повідомляє "Громадське".

На параді помітили щонайменше трьох екс-працівників київського підрозділу "Беркут". Їх розшукуються за вбивство 48 людей та поранення ще 80 на вулиці Інститутській під час подій на Майдані у лютому 2014 року.

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Зокрема на відео помітили Олексія Цвігуна, Петра Псарьова та Євгена Проноза. Усі вони входили до роти Дмитра Садовника.

Нагадаємо, Росія надала громадянство 12 екс-"беркутівцям", яких підозрюють в причетності до розстрілів активістів під час Революції Гідності. Серед них і екс-командир спецроти "Беркут" Дмитро Садовник, який втік з під домашнього арешту в Україні.