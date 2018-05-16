У Москві на параді помітили трьох вбивць, яких розшукує Україна: відео
Паралельно з офіційним парадом до 9 травня у Москві відбувся парад "Бессмертного полку Украины".
Про це повідомляє "Громадське".
На параді помітили щонайменше трьох екс-працівників київського підрозділу "Беркут". Їх розшукуються за вбивство 48 людей та поранення ще 80 на вулиці Інститутській під час подій на Майдані у лютому 2014 року.
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Зокрема на відео помітили Олексія Цвігуна, Петра Псарьова та Євгена Проноза. Усі вони входили до роти Дмитра Садовника.
Нагадаємо, Росія надала громадянство 12 екс-"беркутівцям", яких підозрюють в причетності до розстрілів активістів під час Революції Гідності. Серед них і екс-командир спецроти "Беркут" Дмитро Садовник, який втік з під домашнього арешту в Україні.
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