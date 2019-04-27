В Москве на взятке задержали украинского миллионера, – СМИ

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации задержали украинского миллионера Павла Климца. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, однако кому и за что он пытался передать деньги – не сообщается.

Об инциденте с задержанием украинского миллионера в Москве сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

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Точной даты задержания издание не сообщает. Известно, что 12 апреля суд отправил бизнесмена в СИЗО. Его адвокаты обжаловали это решение и апелляционный суд отправил дело на новое рассмотрение. Сейчас Климец продолжает находиться под стражей.

Отмечается, что арест бизнесмена может быть связан с тем, что 40 процентов его активов находятся на оккупированной территории Донбасса, он потерял с началом боевых действий в 2014 году.

В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно поступали предложения о том, чтобы переписать или по очень низкой цене продать часть его бизнеса,

– сообщил источник газеты.

Международный алкогольный холдинг OLYMP, который возглавляет Климец, неофициально подтвердил газете "Коммерсантъ" его арест.

Кто такой Павел Климец?Это украинский политик и бизнесмен, он был депутатом Верховной Рады V и VI созывов (2006 – 2007, 2007 – 2012 годов соответственно). Также он возглавляет алкогольную компанию OLYMP, которая производит водку таких марок, как PRIME и IDEA, а также коньяк и вино.



В 2011-2015 годах Климец входил в сотню самых богатых людей Украины. По оценке Forbes Украина на 26 апреля, состояние бизнесмена оценивается в 34 миллиона долларов. По оценке Dragon Capital, по итогам прошлого года его состояние составило всего 99 миллионов долларов.