Российскую шпионку Бутину в США приговорили к 18 месяцам за решеткой

Суд в Вашингтоне вынес приговор россиянке Марии Бутиной, которую обвиняют в агентурной деятельности в пользу России. Так, ей присудили 18 месяцев тюрьмы.

Кто такая Мария Бутина?

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Россиянка, которую в США обвинили в шпионаже.

15 июля в Вашингтоне 29-летнюю гражданку России Марию Бутину задержали в связи с незаконной шпионской деятельностью в пользу России. Ее обвинили в заговоре с целью работы иностранным агентом без уведомления властей США, в связях с российской разведкой, нарушении федерального закона о лоббировании, а также в "проникновении в организации, которые имеют влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов Российской Федерации".

В материалах дела говорится, что Бутина провела в США несколько лет, налаживая отношения с влиятельными консерваторами и Национальной стрелковой ассоциацией (NRA). Об аресте россиянки стало известно через несколько часов после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году.

Россиянка подтвердила свою вину на заседании по ее делу 13 декабря 2018 года в суде округа Колумбия. Шпионка заявила, что действовала под руководством российского чиновника, которого идентифицировали как Александр Торшин.

Так, Мария Бутина согласилась передать любые доказательства преступлений, в которых ее обвиняют, подать полный отчет о своих финансовых активах, сотрудничать с правоохранительными органами и, при необходимости, отказываться от права на адвоката в ходе этого сотрудничества.

Какой срок заключения грозил россиянке?

Российской шпионке грозило до пяти лет лишения свободы и депортация.

В российских СМИ предполагали, что Бутина может отделаться штрафом в размере 250 тысяч долларов.

Какой приговор вынес суд?

Зато обвинение попросило приговорить Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает BBC. А вот адвокаты женщины просили для нее 9 месяцев за решеткой. Однако суд поддержал сторону обвинения. Вероятнее всего, шпионку депортируют в Россию через некоторое время после вынесения приговора, как просило обвинение и ее собственные адвокаты.