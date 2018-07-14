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В Москве отменили показы фильма "Донбасс" Сергея Лозницы

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Кадр из фильма "Донбасс"
Кадр из фильма "Донбасс" / Фото из открытых источников

14 и 15 июля в Москве в музее современного искусства "Гараж" были запланированы показы фильма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы. Но их отменили.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на музей.

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"Показы отменены по техническим причинам. Будет перенос показов, дату сообщим дополнительно", – отметили в музее.

Напомним, фильм "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы получил награду за лучшую режиссуру в конкурсе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале.

Кто такой Сергей Лозница?
Один из самых известных в мире украинских режиссеров. Его фильм "Счастье мое" (2010) стал первой украинской лентой времен независимости, которая принимала участие в официальном конкурсе Каннского фестиваля. Также в официальной программе Канн состоялись премьеры других фильмов Лозницы – "Майдан" (2014) и "Кроткая" (2017).

Источник: 24 Канал
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