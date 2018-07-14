У Москві скасували покази фільму "Донбас" Сергія Лозниці

14 і 15 липня у Москві у музеї сучасного мистецтва "Гараж" були заплановані покази фільму "Донбас" українського режисера Сергія Лозниці. Але їх скасували.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости" з посиланням на музей.

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"Покази скасовані з технічних причин. Буде перенесення показів, дату повідомимо додатково", – відзначили в музеї.

Нагадаємо, фільм "Донбас" українського режисера Сергія Лозниці отримав нагороду за кращу режисуру в конкурсі "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі.

Хто такий Сергій Лозниця? Один з найвідоміших у світі українських режисерів. Його фільм "Щастя моє" (2010) став першою українською стрічкою часів незалежності, яка приймала участь в офіційному конкурсі Канського фестивалю. Також в офіційній програмі Канн відбулися прем‘єри інших фільмів Лозниці – "Майдан" (2014) та "Лагідна" (2017)