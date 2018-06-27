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22:53, 26 июня
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В Москве провели футбольную акцию в поддержку Сенцова: фото

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Акция в Москве в поддержку Сенцова
Акция в Москве в поддержку Сенцова / Фото из социальных сетей

Во вторник, 26 июня, в центре Москвы провели оригинальную акцию в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже больше 40 дней.

Об этом в Twitter написала журналистка Наталья Зотова.

По ее словам, активисты установили на улице Никольской полутораметровый муляж футбольного кубка мира. При этом муляж был обмотан колючей проволокой с надписью #FreeSentsov.

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"На Нокольской стоит кубок Чемпионата мира с надписью Free Sentsov. Люди, которые гуляют, не понимают, в чем подвох, и радостно фотографируются рядом", – написала Зотова.

При этом активисты раздавали всем футбольным болельщикам листовки, в которых рассказывалось о деле Сенцова.

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Мы готовили эту акцию в условиях повышенной секретности, поскольку понимали, что правоохранительные органы постараются не допустить подобных мероприятий во время чемпионата,
– рассказал один из организаторов акции Александр Соловьев.

"Но мы хотели бы рассказать иностранным болельщикам, что в нашей стране не все так гладко, как они видят, что у нас есть политические заключенные. Мы подготовили листовки на разных языках, раздавали их, причем не только на Никольской. Люди интересовались, фотографировались с нашим кубком", – добавил Соловьев.

После завершения акции кубок остался стоять на улице, а все туристы с ним фотографировались.

 

Теги: Новости Украины Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Москва
Источник: 24 канал
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