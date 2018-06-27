У Москві провели футбольну акцію на підтримку Сенцова: фото

У вівторок, 26 червня, у центрі Москви провели оригінальну акцію на підтримку незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже більше 40 днів.

Про це у Twitter написала журналістка Наталія Зотова.

За її словами, активісти встановили на вулиці Нікольській півтораметровий муляж футбольного кубка світу. При цьому муляж був обмотаний колючим дротом з написом #FreeSentsov.

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"На Нікольській стоїть кубок Чемпіонату світу з написом Free Sentsov. Люди, що гуляють, не розуміють, у чому підступ, і радо фотографуються поруч", – написала Зотова.

На Никольской стоит кубок чемпионата мира с надписью Free Sentsov. Гуляющие люди не понимают, в чем подвох, и радостно фотографируются рядом pic.twitter.com/QjVV5Wsqvi — Наташа Зотова (@natashazotova) 26 июня 2018 г.

При цьому активісти роздавали всім футбольним уболівальникам листівки, в яких розповідалося про справу Сенцова.

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Ми готували цю акцію в умовах підвищеної секретності, оскільки розуміли, що правоохоронні органи спробують не допустити подібних заходів під час чемпіонату,

– розповів один з організаторів акції Олександр Соловйов.

"Але ми хотіли б розповісти іноземним уболівальникам, що в нашій країні не все так гладко, як вони бачать, що у нас є політичні в'язні. Ми підготували листівки різними мовами, роздавали їх, причому не тільки на Нікольській. Люди цікавилися, фотографувалися з нашим кубком", – додав Соловйов.

Після завершення акції кубок залишився стояти на вулиці, а всі туристи з ним фотографувалися.