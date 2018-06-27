11:25
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 21°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Москві провели футбольну акцію на підтримку Сенцова: фото

1707 Читать новость на русском
Акція у Москві на підтримку Сенцова
Акція у Москві на підтримку Сенцова / Фото з соціальних мереж

У вівторок, 26 червня, у центрі Москви провели оригінальну акцію на підтримку незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже більше 40 днів.

Про це у Twitter написала журналістка Наталія Зотова.

За її словами, активісти встановили на вулиці Нікольській півтораметровий муляж футбольного кубка світу. При цьому муляж був обмотаний колючим дротом з написом #FreeSentsov.

Читайте також: "Ідемо до кінця!": що треба зробити для звільнення Сенцова

"На Нікольській стоїть кубок Чемпіонату світу з написом Free Sentsov. Люди, що гуляють, не розуміють, у чому підступ, і радо фотографуються поруч", – написала Зотова.

При цьому активісти роздавали всім футбольним уболівальникам листівки, в яких розповідалося про справу Сенцова.

Читайте також: Канадське місто заклеїли плакатами з бойкотом ЧС-2018 у Росії: фото

Ми готували цю акцію в умовах підвищеної секретності, оскільки розуміли, що правоохоронні органи спробують не допустити подібних заходів під час чемпіонату,
– розповів один з організаторів акції Олександр Соловйов.

"Але ми хотіли б розповісти іноземним уболівальникам, що в нашій країні не все так гладко, як вони бачать, що у нас є політичні в'язні. Ми підготували листівки різними мовами, роздавали їх, причому не тільки на Нікольській. Люди цікавилися, фотографувалися з нашим кубком", – додав Соловйов.

Після завершення акції кубок залишився стояти на вулиці, а всі туристи з ним фотографувалися.

 

Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Москва Олег Сенцов Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
сьогодні, 11:00 Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Денис Бігус 102
Карта "русского языка": какой из страхов Кремля осуществился на Донбассе
сьогодні, 11:00 Карта "русского языка": какой из страхов Кремля осуществился на Донбассе
Павло Казарін 323
Українські крафтові настоянки: історія першопрохідця
сьогодні, 10:00 Українські крафтові настоянки: історія першопрохідця
160
Чому в Україні йде масштабний наступ на контрабанду
сьогодні, 10:05 Чому в Україні йде масштабний наступ на контрабанду
Тетяна Острікова 536
Ловушка для ультраправых, или Хотите однородности – готовьтесь быть бедными
сьогодні, 08:38 Ловушка для ультраправых, или Хотите однородности – готовьтесь быть бедными
Блог Медіа 707
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук