В Москве ввели пропускной режим. Теперь въезжать в российскую столицу можно только по электронным пропускам. Так решили власти города.

Пропуска при этом нужны не только, чтобы попасть в город, но и передвигаться ним, сообщает DW.

Читайте также Парад будет, когда – неизвестно: в Кремле не определились с празднованием Дня победы

Это правило распространяется на поездки в общественном или личном транспорте, в частности, на велосипеде, скутере, электросамокате и такси.

Штраф за нарушение пропускного режима – почти 70 долларов.

Между тем москвичи начали выкладывать в сети видео с очередями со скорых в больницы российской столицы.

«Это просто дезинфекция!», говорили они. На видео можно четко разглядеть, как из «скорых» выносят больных и заносят на каталках в здание больницы.



Ещё вариант для кремлеботов — на дезинфекцию заносят людей. pic.twitter.com/wNOBMnzNEG — Сергей Наумович (@sergonaumovich) April 11, 2020

Смотрите видео: в Москве ввели пропускной режим из-за распространения COVID-19​

Москва является лидером в России по количеству случаев заражения COVID-19. Там почти 9 тысяч инфицированных. А умерло по официальным данным 58 человек.