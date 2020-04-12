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      В Москве ввели пропускной режим из-за распространения COVID-19

      - Читати новину українською
      Москва / Скриншот

      В Москве ввели пропускной режим. Теперь въезжать в российскую столицу можно только по электронным пропускам. Так решили власти города.

      Пропуска при этом нужны не только, чтобы попасть в город, но и передвигаться ним, сообщает DW.

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      Это правило распространяется на поездки в общественном или личном транспорте, в частности, на велосипеде, скутере, электросамокате и такси.

      Штраф за нарушение пропускного режима – почти 70 долларов.

      Между тем москвичи начали выкладывать в сети видео с очередями со скорых в больницы российской столицы.

      Смотрите видео: в Москве ввели пропускной режим из-за распространения COVID-19​

      Москва является лидером в России по количеству случаев заражения COVID-19. Там почти 9 тысяч инфицированных. А умерло по официальным данным 58 человек.

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Москва Новости России
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