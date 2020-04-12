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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Москві запровадили пропускний режим через поширення COVID-19

      - Читать новость на русском
      Москва / Скріншот

      В Москві запровадили пропускний режим. Тепер в'їжджати до російської столиці можна лише за електронними перепустками. Так вирішила влада міста.

      Перепустки при цьому треба не лише, щоб потрапити до міста, але й пересуватися ним, повідомляє DW.

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      Це правило поширюється на поїздки у громадському чи особистому транспорті, зокрема, на велосипеді, скутері, електросамокаті і таксі.

      Штраф за порушення пропускного режиму – майже 70 доларів.

      Тим часом москвичі почали викладати в мережі відео з чергами зі швидких до лікарень російської столиці.

      Дивіться відео: в Москві запровадили пропускний режим через поширення COVID-19

      Москва є лідером в Росії за кількістю випадків зараження COVID-19. Там майже 9 тисяч інфікованих. А померло за офіційними даними 58 людей.

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Москва Новини Росії
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