В Москві запровадили пропускний режим через поширення COVID-19
В Москві запровадили пропускний режим. Тепер в'їжджати до російської столиці можна лише за електронними перепустками. Так вирішила влада міста.
Перепустки при цьому треба не лише, щоб потрапити до міста, але й пересуватися ним, повідомляє DW.
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Це правило поширюється на поїздки у громадському чи особистому транспорті, зокрема, на велосипеді, скутері, електросамокаті і таксі.
Штраф за порушення пропускного режиму – майже 70 доларів.
Тим часом москвичі почали викладати в мережі відео з чергами зі швидких до лікарень російської столиці.
Дивіться відео: в Москві запровадили пропускний режим через поширення COVID-19
Москва є лідером в Росії за кількістю випадків зараження COVID-19. Там майже 9 тисяч інфікованих. А померло за офіційними даними 58 людей.
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