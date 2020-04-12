В Москві запровадили пропускний режим. Тепер в'їжджати до російської столиці можна лише за електронними перепустками. Так вирішила влада міста.

Перепустки при цьому треба не лише, щоб потрапити до міста, але й пересуватися ним, повідомляє DW.

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Це правило поширюється на поїздки у громадському чи особистому транспорті, зокрема, на велосипеді, скутері, електросамокаті і таксі.

Штраф за порушення пропускного режиму – майже 70 доларів.

Тим часом москвичі почали викладати в мережі відео з чергами зі швидких до лікарень російської столиці.

«Это просто дезинфекция!», говорили они. На видео можно четко разглядеть, как из «скорых» выносят больных и заносят на каталках в здание больницы.



Ещё вариант для кремлеботов — на дезинфекцию заносят людей. pic.twitter.com/wNOBMnzNEG — Сергей Наумович (@sergonaumovich) April 11, 2020

Дивіться відео: в Москві запровадили пропускний режим через поширення COVID-19

Москва є лідером в Росії за кількістю випадків зараження COVID-19. Там майже 9 тисяч інфікованих. А померло за офіційними даними 58 людей.