В МВД сообщили о 7 пострадавших полицейских в столкновениях под Радой

В Министерстве внутренних дел сообщили, что сегодня, 3 марта, во время столкновений под Верховной Радой Украины семь полицейских получили травмы.

Во время проведения следственных действий и мероприятий по освобождению проезда по улице Грушевского в центре столицы между представителями правоохранительных органов и жителями палаточного городка возникли столкновения, говорится в сообщении МВД.

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"Результатом препятствия законным действиям полицейских стала госпитализация семи работников Нацполиции с повреждениями разной степени тяжести: двое правоохранителей получили повреждения легкой и пятеро – средней степни. По предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей", – говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что все сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.