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У МВС повідомили про 7 постраждалих поліцейських у сутичках під Радою

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У МВС повідомили про 7 постраждалих поліцейських у сутичках під Радою
У МВС повідомили про 7 постраждалих поліцейських у сутичках під Радою / mvs.gov.ua

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що сьогодні, 3 березня, під час сутичок під Верховною Радою України сім працівників поліції отримали травми.

Під час проведення слідчих дій та заходів зі звільнення проїзду на вулиці Грушевського у центрі столиці між представниками правоохоронних органів та мешканцями наметового містечка виникли сутички, йдеться у повідомленні МВС.

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"Результатом перешкоджанню законним діям поліцейських стала госпіталізація семи працівників Нацполіції з ушкодженнями різного ступеню тяжкості: двоє правоохоронці – легкого та п’ятеро – середнього. За попередніми висновками медиків, у потерпілих закриті черепно-мозкові травми, хімічні опіки, переломи та забої кінцівок", – йдеться у повідомленні МВС.

Зазначається, що усі відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Сутички Поліція Верховна Рада Міністерство внутрішніх справ Сутички в Києві
Джерело: 24 Канал
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