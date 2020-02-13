В МВФ не называют даты начала кредитования Украины: причина

В Международном валютном фонде сообщили, что продолжают вести диалог с украинской властью относительно программы финансирования на 5,5 миллиарда долларов. Однако дату утверждения этой программы в фонде назвать не готовы. Ведь Украина не выполнила все необходимые условия.

О результатах сотрудничества Украины и МВФ, сообщил представитель фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, пишет "Интерфакс-Украина".

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Сейчас идет активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются,

– отметил представитель МВФ Джерри Райс.

В то же время он не смог назвать возможную дату рассмотрения украинского вопроса советом директоров.

По словам Райса, будущее сотрудничество МВФ с Украиной будет основываться на таких принципах:

верховенство права;

борьба с коррупцией;

повышение конкуренции, открытие рынков, снижение роли олигархов в экономике;

усиление независимости национального банка и стабильная фискальная политика.

Почему МВФ не утверждает программу кредитования Украины?Одной из причин является то, что Украина до сих пор не выполнила некоторые условия, которые ей поставили в фонде. В частности, принятие законопроекта, который будет гарантировать невозможность возврата Приватбанка бывшим владельцам. Пока проект еще не рассматривали. Начнут после голосования за законопроект о рынке земли. А по нему должны рассмотреть более 4 тысяч поправок.

Основное о договоренности МВФ и Украины