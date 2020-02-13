В МВФ не называют даты начала кредитования Украины: причина
В Международном валютном фонде сообщили, что продолжают вести диалог с украинской властью относительно программы финансирования на 5,5 миллиарда долларов. Однако дату утверждения этой программы в фонде назвать не готовы. Ведь Украина не выполнила все необходимые условия.
О результатах сотрудничества Украины и МВФ, сообщил представитель фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, пишет "Интерфакс-Украина".
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Сейчас идет активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются,
– отметил представитель МВФ Джерри Райс.
В то же время он не смог назвать возможную дату рассмотрения украинского вопроса советом директоров.
По словам Райса, будущее сотрудничество МВФ с Украиной будет основываться на таких принципах:
- верховенство права;
- борьба с коррупцией;
- повышение конкуренции, открытие рынков, снижение роли олигархов в экономике;
- усиление независимости национального банка и стабильная фискальная политика.
Почему МВФ не утверждает программу кредитования Украины?Одной из причин является то, что Украина до сих пор не выполнила некоторые условия, которые ей поставили в фонде. В частности, принятие законопроекта, который будет гарантировать невозможность возврата Приватбанка бывшим владельцам. Пока проект еще не рассматривали. Начнут после голосования за законопроект о рынке земли. А по нему должны рассмотреть более 4 тысяч поправок.
Основное о договоренности МВФ и Украины
- 7 декабря 2019 года Украина и МВФ договорились о начале новой программы сотрудничества. Согласно этой кредитной программе, сумма финансирования составит около 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
- Однако программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ. Для этого нужно, чтобы Украина выполнила все требования МВФ.
- Сейчас в Украине заканчивается предыдущая программа МВФ. Из предусмотренных трех траншей этой программы Украина получила лишь один.