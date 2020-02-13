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      В МВФ не называют даты начала кредитования Украины: причина

      0 Читати новину українською
      В МВФ не могут сказать, когда стартует новая программа для Украины / delo.ua

      В Международном валютном фонде сообщили, что продолжают вести диалог с украинской властью относительно программы финансирования на 5,5 миллиарда долларов. Однако дату утверждения этой программы в фонде назвать не готовы. Ведь Украина не выполнила все необходимые условия.

      О результатах сотрудничества Украины и МВФ, сообщил представитель фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Сейчас идет активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются,
      – отметил представитель МВФ Джерри Райс.

      В то же время он не смог назвать возможную дату рассмотрения украинского вопроса советом директоров.

      По словам Райса, будущее сотрудничество МВФ с Украиной будет основываться на таких принципах:

      • верховенство права;
      • борьба с коррупцией;
      • повышение конкуренции, открытие рынков, снижение роли олигархов в экономике;
      • усиление независимости национального банка и стабильная фискальная политика.

      Почему МВФ не утверждает программу кредитования Украины?Одной из причин является то, что Украина до сих пор не выполнила некоторые условия, которые ей поставили в фонде. В частности, принятие законопроекта, который будет гарантировать невозможность возврата Приватбанка бывшим владельцам. Пока проект еще не рассматривали. Начнут после голосования за законопроект о рынке земли. А по нему должны рассмотреть более 4 тысяч поправок.

      Основное о договоренности МВФ и Украины

      • 7 декабря 2019 года Украина и МВФ договорились о начале новой программы сотрудничества. Согласно этой кредитной программе, сумма финансирования составит около 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
      • Однако программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ. Для этого нужно, чтобы Украина выполнила все требования МВФ.
      • Сейчас в Украине заканчивается предыдущая программа МВФ. Из предусмотренных трех траншей этой программы Украина получила лишь один.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Приватбанк Коррупция Деньги МВФ
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