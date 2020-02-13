У МВФ не називають дати початку кредитування України: причина
У Міжнародному валютному фонді повідомили, що продовжують вести діалог з українською владою щодо програми фінансування на 5,5 мільярда доларів. Однак дату затвердження цієї програми у фонді назвати не готові. Адже Україна не виконала всі необхідні умови.
Про результати співпраці України та МВФ повідомив представник фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна".
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Зараз йде активний діалог. Конструктивні дискусії продовжуються,
– зазначив представник МВФ Джеррі Райс.
Водночас він не зміг назвати можливу дату розгляду українського питання радою директорів.
За словами Райса, майбутня співпраця МВФ з Україною буде ґрунтуватися на таких принципах:
- верховенство права;
- боротьба з корупцією;
- підвищення конкуренції, відкриття ринків, зниження ролі олігархів в економіці;
- посилення незалежності національного банку та стабільна фіскальна політика.
Чому МВФ не затверджує програму кредитування України?Однією з причин є те, що Україна досі не виконала деяких умов, які їй поставили у фонді. Зокрема, ухвалення законопроєкту, який гарантуватиме неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам. Наразі проєкт ще не розглядали. Почнуть після голосування за законопроєкт про ринок землі. А щодо нього повинні розглянути понад 4 тисячі поправок.
Основне про домовленість МВФ та України
- 7 грудня 2019 року Україна та МВФ домовилися про початок нової програми співпраці. Відповідно до цієї кредитної програми, сума фінансування становитиме приблизно 5,5 мільярда доларів терміном на 3 роки.
- Однак програму ще має затвердити Рада директорів МВФ. Для цього потрібно, щоб Україна виконала всі вимоги МВФ.
- Наразі в Україні закінчується попередня програма МВФ. З передбачених трьох траншів цієї програми Україна отримала лише один.