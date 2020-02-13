У МВФ не називають дати початку кредитування України: причина

У Міжнародному валютному фонді повідомили, що продовжують вести діалог з українською владою щодо програми фінансування на 5,5 мільярда доларів. Однак дату затвердження цієї програми у фонді назвати не готові. Адже Україна не виконала всі необхідні умови.

Про результати співпраці України та МВФ повідомив представник фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна".

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Зараз йде активний діалог. Конструктивні дискусії продовжуються,

– зазначив представник МВФ Джеррі Райс.

Водночас він не зміг назвати можливу дату розгляду українського питання радою директорів.

За словами Райса, майбутня співпраця МВФ з Україною буде ґрунтуватися на таких принципах:

верховенство права;

боротьба з корупцією;

підвищення конкуренції, відкриття ринків, зниження ролі олігархів в економіці;

посилення незалежності національного банку та стабільна фіскальна політика.

Чому МВФ не затверджує програму кредитування України?Однією з причин є те, що Україна досі не виконала деяких умов, які їй поставили у фонді. Зокрема, ухвалення законопроєкту, який гарантуватиме неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам. Наразі проєкт ще не розглядали. Почнуть після голосування за законопроєкт про ринок землі. А щодо нього повинні розглянути понад 4 тисячі поправок.

Основне про домовленість МВФ та України