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      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК

      В МВФ объяснили, при каких условиях продолжат сотрудничество с Украиной

      92 Читати новину українською
      IMF (МВФ) продолжает работу в Украине
      IMF (МВФ) продолжает работу в Украине / Epoc

      После выборов в Верховную Раду и назначения нового Кабинета Министров – именно тогда МВФ вернется к обсуждению дальнейшего тесного сотрудничества с Украиной. При этом комментировать политическую ситуацию в стране МВФ не будет.

      Об этом заявил спикер Международного валютного фонда Джерри Райс на традиционном брифинге в американском Вашингтоне 23 мая. Он также подтвердил, что миссия Фонда продолжает находиться в Киеве и проводить "конструктивные дискуссии с властями по поводу развития ситуации и экономической политики", пишет Укринформ.

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      Райс не комментировал политической ситуации в Украине, ведь такой комментарий противоречил бы принципам МВФ. Но так же и не ответил на вопрос журналистов, существует ли риск закрытия действующей программы кредитования Stand-By для Украины в результате роспуска президентом Владимиром Зеленским Верховной Рады (соответствующий указ уже опубликован и вступил в действие 23 мая).

      Только в Украине сформируют новое правительство после выборов (внеочередных парламентских выборов – 24 канал), мы будем готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной,
      – подчеркнул Райс.

      Райс также напомнил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард общалась с Владимиром Зеленским, поздравляла его с победой на выборах и заявляла, что Фонд "и в дальнейшем готов помогать" Украине.

      МВФ
      Райс игнорировал вопрос о вероятности прекращения кредитования Фондом Украины

      Что известно о майской миссии 2019 года МВФ в Украину?Представители Фонда Украины приехали на 2 недели, начиная с 21 мая. В течение этого периода они должны были бы встретиться с украинскими чиновниками, чтобы обсудить:

      • проблематику уравнивания цен на газ для населения с рыночными ценами,
      • проведение реформы в банковском секторе,
      • уменьшение дефицита государственного бюджета.

      Отдельно МВФ стремится обсудить тему введения уголовной ответственности за незаконное обогащение в Украине.

      По итогам работы миссии МВФ планировалось принятие решения о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

      22 мая министр Кабмина Александр Саенко распространил информацию о том, что МВФ возмутило решение Владимира Зеленского распустить парламент, поэтому миссия Фонда покинула Украину. Но это оказалось фейком – эксперты МВФ остались в Киеве.

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      Теги: МВФ Новости Украины Деньги
      Источник: 24 канал
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