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      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Во Всемирном банке обратились к Зеленскому относительно сотрудничества с МВФ

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Администрация Президента

      Для Украины критически важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом в ближайшие три года. Только так государство сможет избежать экономического кризиса. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

      Она уверена, что Украине следует продолжать выполнять программу МВФ. Именно это является одним из основных факторов поддержания макроэкономической стабильности в стране.

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      "Мы считаем критически важным продолжить сотрудничество с МВФ в ближайшие три года. Мы призываем нового президента сохранить это сотрудничество", – сказала Кахконен.

      Директор подчеркнула, Всемирный банк не сможет помогать Украине, если она разорвет сотрудничество с МВФ. Если же Украина, напротив, останется в программе Фонда, то только выиграет. Ведь в этом случае не только Всемирный банк будет оказывать поддержку – наше государство получит доступ к другим кредитам.

      Ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан добавил, что вариант, при котором Украина будет без МВФ и при этом в стране не наступит экономический кризис, не существует.

      Куда движется Украина в вопросе сотрудничества с МВФ

      21 мая Миссия МВФ прибыла в Украину. Здесь она проведет 2 недели. В течение этого периода ее представители намерены встретиться с украинскими чиновниками.

      Среди требований МВФ к Украине было уравнение цен на газ для населения с рыночными ценами, проведение реформы в банковском секторе и уменьшение дефицита госбюджета. Кроме того, к этим требованиям добавилось еще одно: введение уголовной ответственности за незаконное обогащение. Однако еще в конце февраля КС признал статью неконституционной.

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      Вместе с миссией МВФ в Украине работают представители Евросоюза. Они должны принимать решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделения нового транша в размере 500 миллионов евро. Для ЕС ключевым требованием для предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.

      Тем временем команда новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского убеждена, что Украина может обойтись без очередного транша МВФ. Да, советник президента Олег Устенко считает, что справиться с долгами Украина может благодаря средствам Единого казначейского счета и золотовалютных резервов. По его словам, занимать капитал на внешних рынках сейчас слишком дорого – придется платить около 10% годовых. В то же время советник указал на то, что в долгосрочной перспективе сотрудничество с МВФ продолжать все же необходимо, ведь по-другому не удастся привлечь средства от Европейского Союза и Всемирного банка.

      22 мая министр Кабмина Александр Саенко распространил информацию о том, что миссию Международного валютного фонда возмутило решение Владимира Зеленского распустить парламент, поэтому они покинули Украину. Однако, это оказалось фейком – эксперты МВФ продолжают свои встречи с представителями украинской власти.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Транш МВФ МВФ Всемирный банк
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