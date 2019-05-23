У Світовому банку звернулись до Зеленського щодо співпраці з МВФ

Для України критично важливо продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у найближчі три роки. Тільки так держава зможе уникнути економічної кризи. Про це заявила директорка Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

Вона впевнена, що Україні слід продовжувати виконувати програму МВФ. Саме це є одним з основних факторів підтримування макроекономічної стабільності в країні.

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"Ми вважаємо критично важливим продовжити співпрацю з МВФ в найближчі три роки. Ми закликаємо нового президента зберегти цю співпрацю", – сказала Кахконен.

Директорка наголосила, Світовий банк не зможе допомагати Україні, якщо та розірве співпрацю з МВФ. Якщо ж Україна, навпаки, залишиться у програмі Фонду, то тільки виграє. Адже у цьому випадку не тільки Світовий банк надаватиме підтримку – наша держава отримає доступ до інших кредитів.

Провідний економіст Світового банку Фарук Кхан додав, що варіанту, за якого Україна буде без МВФ і при цьому в країні не настане економічна криза, не існує.

Куди рухається Україна у питанні співпраці з МВФ

21 травня Місія МВФ прибула в Україну. Тут вона проведе 2 тижні. Протягом цього періоду її представники мають намір зустрітися з українськими урядовцями.