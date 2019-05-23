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      У Світовому банку звернулись до Зеленського щодо співпраці з МВФ

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Адміністрація Президента

      Для України критично важливо продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у найближчі три роки. Тільки так держава зможе уникнути економічної кризи. Про це заявила директорка Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

      Вона впевнена, що Україні слід продовжувати виконувати програму МВФ. Саме це є одним з основних факторів підтримування макроекономічної стабільності в країні.

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      "Ми вважаємо критично важливим продовжити співпрацю з МВФ в найближчі три роки. Ми закликаємо нового президента зберегти цю співпрацю", – сказала Кахконен. 

      Директорка наголосила, Світовий банк не зможе допомагати Україні, якщо та розірве співпрацю з МВФ. Якщо ж Україна, навпаки, залишиться у програмі Фонду, то тільки виграє. Адже у цьому випадку не тільки Світовий банк надаватиме підтримку – наша держава отримає доступ до інших кредитів. 

      Провідний економіст Світового банку Фарук Кхан додав, що варіанту, за якого Україна буде без МВФ і при цьому в країні не настане економічна криза, не існує.

      Куди рухається Україна у питанні співпраці з МВФ

      21 травня Місія МВФ прибула в Україну. Тут вона проведе 2 тижні. Протягом цього періоду її представники мають намір зустрітися з українськими урядовцями.

      Серед вимог МВФ до України було зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами, проведення реформи у банківському секторі і зменшення дефіциту держбюджету. Окрім того, до цих вимог додалась ще одна: запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Проте ще наприкінці лютого КС визнав цю статтю неконституційною.

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      Разом з місією МВФ в Україні працюють представники Євросоюзу. Вони мають ухвалювалити рішення про продовження програми макроекономічної допомоги та виділення нового траншу у розмірі 500 мільйонів євро. Для ЄС ключовою вимогою для надання траншу є продовження співпраці з МВФ.

      Тим часом команда новообраного Президента України Володимира Зеленського переконана, що Україна може обійтися без чергового траншу МВФТак, радник президента Олег Устенко вважає, що впоратися з боргами Україна може завдяки коштам Єдиного казначейського рахунку і золотовалютних резервів. За його словами, позичати капітал на зовнішніх ринках зараз є занадто дорого – доведеться платити близько 10% річних. Водночас радник вказав на те, що у довгостроковій перспективі співпрацю з МВФ продовжувати все ж необхідно, адже по-іншому не вдасться залучити кошти від Європейського Союзу і Світового банку.

      22 травня міністр Кабміну Олександр Саєнко поширив інформацію про те, що місію Міжнародного валютного фонду обурило рішення Володимира Зеленського розпустити парламент, тому вони покинули Україну. Проте, це виявилося фейком – експерти МВФ продовжують свої зустрічі з представниками української влади.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Світовий банк МВФ Транш МВФ
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