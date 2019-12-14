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      В МВФ заявили, что даты заседания по поводу кредита Украине не назначали

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      Джерри Райс – директор отдела коммуникации МВФ / МВФ

      Международный валютный фонд еще не определил дату заседания Совета директоров, который, как планируется, должен утвердить новую программу сотрудничества с Украиной. Причем эта дата будет зависеть от выполнения Украиной предварительных условий.

      Об этом говорил директор департамента коммуникаций Фонда Джерри Райс, как пишут на сайте МВФ .

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      У меня нет сведений о дате (согласования новой программы сотрудничества с Украиной – 24 канал). Это будет зависеть от реализации предварительных мер, а уже потом будет программа. В зависимости от этих мер, вопрос передадут на рассмотрение Совета директоров,
      – сказал Райс,

      Так он ответил на вопрос, когда руководство Фонда может принять решение о новой программе для Украины.

      Почему актуальна тема новой программы сотрудничества с МВФ

      На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя МВФ Кристалина Георгиева. В разговоре Георгиева поблагодарила Зеленского за удивительный прогресс в продвижении реформ.

      Райс, комментируя это заявление Георгиевой, сказал: "Я хотел бы подчеркнуть, что это соглашение на уровне персонала, то есть, оно подлежит обсуждению и утверждению нашим Советом директоров. Это важный момент".

      Главное о переговорах с МВФ:

      • Миссия МВФ прибыла в Киев 14 октября, чтобы обсудить новую трехлетнюю программу сотрудничества.
      • Правительство и НБУ надеялись, что новую программу примут в декабре, а первый транш поступит еще до конца 2019 года.
      • НБУ рассчитывал на транш в размере около 2 миллиардов долларов.
      • Сейчас на транш в 2019 уже не рассчитывают, речь идет о согласовании сроков в первом квартале 2020 года.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги МВФ
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