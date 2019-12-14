В МВФ заявили, что даты заседания по поводу кредита Украине не назначали
Международный валютный фонд еще не определил дату заседания Совета директоров, который, как планируется, должен утвердить новую программу сотрудничества с Украиной. Причем эта дата будет зависеть от выполнения Украиной предварительных условий.
Об этом говорил директор департамента коммуникаций Фонда Джерри Райс, как пишут на сайте МВФ .
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У меня нет сведений о дате (согласования новой программы сотрудничества с Украиной – 24 канал). Это будет зависеть от реализации предварительных мер, а уже потом будет программа. В зависимости от этих мер, вопрос передадут на рассмотрение Совета директоров,
– сказал Райс,
Так он ответил на вопрос, когда руководство Фонда может принять решение о новой программе для Украины.
Почему актуальна тема новой программы сотрудничества с МВФ
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя МВФ Кристалина Георгиева. В разговоре Георгиева поблагодарила Зеленского за удивительный прогресс в продвижении реформ.
- Тогда же она заявила, что "МВФ достиг соглашения с украинскими властями о новой трехлетней программе расширенного финансирования".
Райс, комментируя это заявление Георгиевой, сказал: "Я хотел бы подчеркнуть, что это соглашение на уровне персонала, то есть, оно подлежит обсуждению и утверждению нашим Советом директоров. Это важный момент".
Главное о переговорах с МВФ:
- Миссия МВФ прибыла в Киев 14 октября, чтобы обсудить новую трехлетнюю программу сотрудничества.
- Правительство и НБУ надеялись, что новую программу примут в декабре, а первый транш поступит еще до конца 2019 года.
- НБУ рассчитывал на транш в размере около 2 миллиардов долларов.
- Сейчас на транш в 2019 уже не рассчитывают, речь идет о согласовании сроков в первом квартале 2020 года.