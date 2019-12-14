В МВФ заявили, что даты заседания по поводу кредита Украине не назначали

Международный валютный фонд еще не определил дату заседания Совета директоров, который, как планируется, должен утвердить новую программу сотрудничества с Украиной. Причем эта дата будет зависеть от выполнения Украиной предварительных условий.

Об этом говорил директор департамента коммуникаций Фонда Джерри Райс, как пишут на сайте МВФ .

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У меня нет сведений о дате (согласования новой программы сотрудничества с Украиной – 24 канал). Это будет зависеть от реализации предварительных мер, а уже потом будет программа. В зависимости от этих мер, вопрос передадут на рассмотрение Совета директоров,

– сказал Райс,

Так он ответил на вопрос, когда руководство Фонда может принять решение о новой программе для Украины.

Почему актуальна тема новой программы сотрудничества с МВФ

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя МВФ Кристалина Георгиева. В разговоре Георгиева поблагодарила Зеленского за удивительный прогресс в продвижении реформ.

Тогда же она заявила, что " МВФ достиг соглашения с украинскими властями о новой трехлетней программе расширенного финансирования".

Райс, комментируя это заявление Георгиевой, сказал: "Я хотел бы подчеркнуть, что это соглашение на уровне персонала, то есть, оно подлежит обсуждению и утверждению нашим Советом директоров. Это важный момент".

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