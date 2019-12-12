Программу МВФ для Украины не подпишут в этом году, – глава НБУ

Подписание новой программы сотрудничества МВФ и Украины может состояться не раньше первого квартала следующего года. Так предусматривает процедура программы.

О перспективах программы сообщил глава НБУ Яков Смолий.

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Мы не ожидаем, и так построен график заседания борда (команды) Международного валютного фонда, в этом году решения о подписании программы не будет,

– заявил Смолий.

По его словам, заседание может состояться в первом квартале 2020 года.

Глава НБУ также заявил, что основными требованиями МВФ для предоставления транша Украине является необходимость принятия закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок и закона о рынке земли.

Накануне президент Владимир Зеленский 7 декабря разговаривал по телефону с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Представительница МВФ подтвердила, что Фонд достиг с украинскими властями соглашения по новой программе поддержки реформ на три года. Украина получит от Фонда 4 миллиарда специальных прав заимствования.

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