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      Программу МВФ для Украины не подпишут в этом году, – глава НБУ

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      Когда подпишут программу МВФ для Украины / uk.etcetera.media

      Подписание новой программы сотрудничества МВФ и Украины может состояться не раньше первого квартала следующего года. Так предусматривает процедура программы.

      О перспективах программы сообщил глава НБУ Яков Смолий.

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      Мы не ожидаем, и так построен график заседания борда (команды) Международного валютного фонда, в этом году решения о подписании программы не будет,
      – заявил Смолий.

      По его словам, заседание может состояться в первом квартале 2020 года.

      Глава НБУ также заявил, что основными требованиями МВФ для предоставления транша Украине является необходимость принятия закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок и закона о рынке земли.

      Накануне президент Владимир Зеленский 7 декабря разговаривал по телефону с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Представительница МВФ подтвердила, что Фонд достиг с украинскими властями соглашения по новой программе поддержки реформ на три года. Украина получит от Фонда 4 миллиарда специальных прав заимствования.

      Главное о переговорах с МВФ

      • Миссия МВФ была в Киеве в октябре 2019 года. Обсуждали новую трехлетнюю программу расширенного кредитования.
      • Украинское правительство и Нацбанк надеялись, что новую программу с МВФ примут в декабре, что позволило бы получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года.
      • НБУ рассчитывал на транш в размере около 2 миллиардов долларов.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины МВФ Транш МВФ Деньги Яков Смолий НБУ
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