Програму МВФ для України не підпишуть цього року, – голова НБУ
Підписання нової програми співпраці МВФ та України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року. Так передбачає процедура програми.
Про перспективи програми повідомив голова НБУ Яків Смолій.
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Ми не очікуємо, і так побудований графік засідання борда (команди) Міжнародного валютного фонду, що цього року рішення про підписання програми не буде,
– заявив Смолій.
За його словами, засідання може відбутись в першому кварталі 2020 року.
Голова НБУ також заявив, що основними вимогами МВФ для надання траншу Україні є необхідність ухвалення закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок та закону про ринок землі.
Напередодні президент Володимир Зеленський 7 грудня розмовляв телефоном з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Представниця МВФ підтвердила, що Фонд досяг з українською владою згоди щодо нової програми підтримки реформ на три роки. Україна отримає від Фонду 4 мільярди спеціальних прав запозичення.
Головне про переговори з МВФ
- Місія МВФ була в Києві у жовтні 2019 року. Обговорювали нову трирічну програму розширеного кредитування.
- Українські уряд та Нацбанк сподівалися, що нову програму з МВФ ухвалять у грудні, що дозволило б отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року.
- НБУ розраховував на транш у розмірі приблизно 2 мільярдів доларів.