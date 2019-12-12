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      Програму МВФ для України не підпишуть цього року, – голова НБУ

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      Коли підпишуть програму МВФ для України / uk.etcetera.media

      Підписання нової програми співпраці МВФ та України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року. Так передбачає процедура програми.

      Про перспективи програми повідомив голова НБУ Яків Смолій.

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      Ми не очікуємо, і так побудований графік засідання борда (команди) Міжнародного валютного фонду, що цього року рішення про підписання програми не буде,
      – заявив Смолій.

      За його словами, засідання може відбутись в першому кварталі 2020 року.

      Голова НБУ також заявив, що основними вимогами МВФ для надання траншу Україні є необхідність ухвалення закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок та закону про ринок землі.

      Напередодні президент Володимир Зеленський 7 грудня розмовляв телефоном з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Представниця МВФ підтвердила, що Фонд досяг з українською владою згоди щодо нової програми підтримки реформ на три роки. Україна отримає від Фонду 4 мільярди спеціальних прав запозичення.

      Головне про переговори з МВФ

      • Місія МВФ була в Києві у жовтні 2019 року. Обговорювали нову трирічну програму розширеного кредитування.
      • Українські уряд та Нацбанк сподівалися, що нову програму з МВФ ухвалять у грудні, що дозволило б отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року.
      • НБУ розраховував на транш у розмірі приблизно 2 мільярдів доларів.
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      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Транш МВФ МВФ НБУ Яків Смолій
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