Програму МВФ для України не підпишуть цього року, – голова НБУ

Підписання нової програми співпраці МВФ та України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року. Так передбачає процедура програми.

Про перспективи програми повідомив голова НБУ Яків Смолій.

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Ми не очікуємо, і так побудований графік засідання борда (команди) Міжнародного валютного фонду, що цього року рішення про підписання програми не буде,

– заявив Смолій.

За його словами, засідання може відбутись в першому кварталі 2020 року.

Голова НБУ також заявив, що основними вимогами МВФ для надання траншу Україні є необхідність ухвалення закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок та закону про ринок землі.

Напередодні президент Володимир Зеленський 7 грудня розмовляв телефоном з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Представниця МВФ підтвердила, що Фонд досяг з українською владою згоди щодо нової програми підтримки реформ на три роки. Україна отримає від Фонду 4 мільярди спеціальних прав запозичення.

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