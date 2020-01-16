17:22
16 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Помощники российского Деда Мороза. Жириновский переписывает гимн России
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: У Вакарчука синдром Луценко. Янукович присматривает недвижимость
      Вєсті.UA
      00:25, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      В Нацбанке назвали причину колебания курса гривны

      120 Читати новину українською
      В НБУ прокомментировали колебания курса гривны относительно доллара зимой / 24 канал

      Скачки курса гривны в конце прошлого года и в течение новогодне-рождественских праздников обусловлены психологическим фактором. Такие колебания курса не являются исключением, а происходят в Украине постоянно.

      Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на брифинге. Он вспомнил, что в октябре 2019 года был похожий резкий скачок курса доллара.

      Важно: Что будет с гривной в 2020 году: прогноз от НБУ

      "Очень важный фактор – психологический. Мы видели в октябре прошлого года всплеск, который также полностью был вызван психологическим фактором", – сказал Чурий.

      По его словам, Нацбанк не проводит никакой деятельности на наличном рынке.

      Мы проводим нашу деятельность на безналичном рынке. В то же время, наличный рынок очень сильно связан с безналичным. Поэтому мы видим, что этот психологический фактор довольно быстро сошел на нет,
      – сказал он.

      Чурий напомнил, что курс гривны в Украине плавающий и формируется в соответствии со спросом и предложением. Поэтому НБУ не регулирует курс, а участвует в валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов и сглаживания колебаний.

      Также Чурий отметил, что "те колебания, которые сейчас происходят, не являются исключением из правил, это, примерно, те же колебания, которые у нас всегда проходят".

      Как изменился курс валют с начала 2020 года?

      С начала 2020 года валюта начала дорожать. С 28 декабря и в течение новогодне-рождественских праздников доллар держался на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. За 2 недели нового года валюта прибавила в цене по 20-35 копеек.

      Курс валют на 16 января: доллар – 23,98 гривны за единицу; евро – 26,73 гривны.

      Тем временем Нацбанк прогнозирует, что угроз для обесценивания гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.

      середньорічний курс гривні в Україні протягом останніх років
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Какие продукты содержат белок: список
      сегодня
      57025
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Деньги НБУ Валюта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:06 Михаил Мишустин стал премьером России: что о нем известно
      Анастасія Зазуляк 11716
      сегодня , 15:00 Послание беды: зачем Путин затеял конституционный переворот и к чему готовиться Украине
      Юрій Шуліпа 1611
      сегодня , 07:00 Что больше всего раздражает нашу кожу и как ее защитить
      150
      сегодня , 17:00 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      375
      сегодня , 13:00 Сайт 24tv.ua стал самым популярным новостным сайтом: рейтинг
      Анна Запотоцька 113
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук