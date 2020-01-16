В Нацбанке назвали причину колебания курса гривны

Скачки курса гривны в конце прошлого года и в течение новогодне-рождественских праздников обусловлены психологическим фактором. Такие колебания курса не являются исключением, а происходят в Украине постоянно.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на брифинге. Он вспомнил, что в октябре 2019 года был похожий резкий скачок курса доллара.

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"Очень важный фактор – психологический. Мы видели в октябре прошлого года всплеск, который также полностью был вызван психологическим фактором", – сказал Чурий.

По его словам, Нацбанк не проводит никакой деятельности на наличном рынке.

Мы проводим нашу деятельность на безналичном рынке. В то же время, наличный рынок очень сильно связан с безналичным. Поэтому мы видим, что этот психологический фактор довольно быстро сошел на нет,

– сказал он.

Чурий напомнил, что курс гривны в Украине плавающий и формируется в соответствии со спросом и предложением. Поэтому НБУ не регулирует курс, а участвует в валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов и сглаживания колебаний.

Также Чурий отметил, что "те колебания, которые сейчас происходят, не являются исключением из правил, это, примерно, те же колебания, которые у нас всегда проходят".

Как изменился курс валют с начала 2020 года?

С начала 2020 года валюта начала дорожать. С 28 декабря и в течение новогодне-рождественских праздников доллар держался на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. За 2 недели нового года валюта прибавила в цене по 20-35 копеек.

Курс валют на 16 января: доллар – 23,98 гривны за единицу; евро – 26,73 гривны.

Тем временем Нацбанк прогнозирует, что угроз для обесценивания гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала