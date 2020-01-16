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      У Нацбанку назвали причину коливання курсу гривні

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      У НБУ прокоментували коливання курсу гривні щодо долара взимку / 24 канал

      Стрибки курсу гривні наприкінці минулого року і впродовж новорічно-різдвяних свят обумовлені психологічним фактором. Такі коливання курсу не є винятком, а відбуваються в Україні постійно.

      Про це заявив заступник глави Національного банку України Олег Чурій на брифінгу. Він пригадав, що у жовтні 2019 року був схожий різкий стрибок курсу долара.

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      "Дуже важливий фактор – психологічний. Ми бачили в жовтні минулого року сплеск, що також повністю був викликаний психологічним фактором", – сказав Чурій.

      За його словами, Нацбанк не проводить жодної діяльності на готівковому ринку.

      Ми проводимо нашу діяльність на безготівковому ринку. У той же час, готівковий ринок дуже сильно пов'язаний з безготівковим. Тому ми бачимо, що цей психологічний фактор досить швидко зійшов нанівець,
      – сказав він.

      Чурій нагадав, що курс гривні в Україні плаваючий і формується відповідно до попиту і пропозиції. Відтак НБУ не регулює курс, а бере участь у валютному ринку для поповнення золотовалютних резервів і згладжування коливань.

      Також Чурій відзначив, що "ті коливання, які зараз відбуваються, не є винятком з правил, це, приблизно, ті ж коливання, які у нас завжди відбуваються".

      Як змінився курс валют з початку 2020 року?

      Від початку 2020 року валюта почала дорожчати. З 28 грудня і впродовж новорічно-різдвяних свят долар тримався на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. За 2 тижні нового року валюта додала у ціні по 20-35 копійок. 

      Курс валют на 16 січня: долар – 23,98 гривні за одиницю; євро – 26,73 гривні.

      Тим часом Нацбанк прогнозує, що загроз для знецінення гривні немає. Національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.

      середньорічний курс гривні в Україні протягом останніх років
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Гроші НБУ Курси валют Гривня Долар-Гривня Валюта
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