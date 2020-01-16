У Нацбанку назвали причину коливання курсу гривні

Стрибки курсу гривні наприкінці минулого року і впродовж новорічно-різдвяних свят обумовлені психологічним фактором. Такі коливання курсу не є винятком, а відбуваються в Україні постійно.

Про це заявив заступник глави Національного банку України Олег Чурій на брифінгу. Він пригадав, що у жовтні 2019 року був схожий різкий стрибок курсу долара.

Важливо: Що буде з гривнею в 2020 році: прогноз від НБУ

"Дуже важливий фактор – психологічний. Ми бачили в жовтні минулого року сплеск, що також повністю був викликаний психологічним фактором", – сказав Чурій.

За його словами, Нацбанк не проводить жодної діяльності на готівковому ринку.

Ми проводимо нашу діяльність на безготівковому ринку. У той же час, готівковий ринок дуже сильно пов'язаний з безготівковим. Тому ми бачимо, що цей психологічний фактор досить швидко зійшов нанівець,

– сказав він.

Чурій нагадав, що курс гривні в Україні плаваючий і формується відповідно до попиту і пропозиції. Відтак НБУ не регулює курс, а бере участь у валютному ринку для поповнення золотовалютних резервів і згладжування коливань.

Також Чурій відзначив, що "ті коливання, які зараз відбуваються, не є винятком з правил, це, приблизно, ті ж коливання, які у нас завжди відбуваються".

Як змінився курс валют з початку 2020 року?

Від початку 2020 року валюта почала дорожчати. З 28 грудня і впродовж новорічно-різдвяних свят долар тримався на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. За 2 тижні нового року валюта додала у ціні по 20-35 копійок.

Курс валют на 16 січня: долар – 23,98 гривні за одиницю; євро – 26,73 гривні.

Тим часом Нацбанк прогнозує, що загроз для знецінення гривні немає. Національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу