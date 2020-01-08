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      В Нацбанке обещают, что в 2020 году гривна и дальше будет укрепляться

      66 Читати новину українською
      / slovoidilo.ua

      В Национальном банке Украины уверяют, что угрозы для обесценивания гривны нет. А национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.

      Такое заявление сделала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью UATV.

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      Для национальной валюты нет никаких внешних угроз для того, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень показывает уровень экономики,
      – отметила Рожкова.

      По ее словам, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то гривна может укрепляться и дальше.

      Заместитель главы НБУ также назвала положительные последствия укрепления гривны в 2019. А именно:

      • позволило государству сэкономить деньги на выплате госдолга и сократить его размер относительно ВВП Украины;
      • положительно повлияло на товаропроизводителей, ведь уменьшило стоимость импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.

      Что известно об укреплении гривны

      • Официальный курс гривны к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9%. Если 1 января 2019 года доллар стоил 27,69 гривны, то 1 января 2020 года – 23,68 гривны.
      • Однако под конец года гривна несколько ослабла. Премьер-министр Алексей Гончарук связал это со спекулятивным спросом.
      • В 2020 году эксперты ожидают дальнейшего укрепления национальной валюты.
      • Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

      валюта долар гривня
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины НБУ Курсы валют Валюта Доллар Доллар-Гривна
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