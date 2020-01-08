В Нацбанке обещают, что в 2020 году гривна и дальше будет укрепляться
В Национальном банке Украины уверяют, что угрозы для обесценивания гривны нет. А национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.
Такое заявление сделала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью UATV.
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Для национальной валюты нет никаких внешних угроз для того, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень показывает уровень экономики,
– отметила Рожкова.
По ее словам, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то гривна может укрепляться и дальше.
Заместитель главы НБУ также назвала положительные последствия укрепления гривны в 2019. А именно:
- позволило государству сэкономить деньги на выплате госдолга и сократить его размер относительно ВВП Украины;
- положительно повлияло на товаропроизводителей, ведь уменьшило стоимость импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.
Что известно об укреплении гривны
- Официальный курс гривны к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9%. Если 1 января 2019 года доллар стоил 27,69 гривны, то 1 января 2020 года – 23,68 гривны.
- Однако под конец года гривна несколько ослабла. Премьер-министр Алексей Гончарук связал это со спекулятивным спросом.
- В 2020 году эксперты ожидают дальнейшего укрепления национальной валюты.
- Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.
Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала