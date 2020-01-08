В Нацбанке обещают, что в 2020 году гривна и дальше будет укрепляться

В Национальном банке Украины уверяют, что угрозы для обесценивания гривны нет. А национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.

Такое заявление сделала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью UATV.

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Для национальной валюты нет никаких внешних угроз для того, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень показывает уровень экономики,

– отметила Рожкова.

По ее словам, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то гривна может укрепляться и дальше.

Заместитель главы НБУ также назвала положительные последствия укрепления гривны в 2019. А именно:

позволило государству сэкономить деньги на выплате госдолга и сократить его размер относительно ВВП Украины;

положительно повлияло на товаропроизводителей, ведь уменьшило стоимость импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.

Что известно об укреплении гривны

Официальный курс гривны к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9%. Если 1 января 2019 года доллар стоил 27,69 гривны, то 1 января 2020 года – 23,68 гривны.

Однако под конец года гривна несколько ослабла. Премьер-министр Алексей Гончарук связал это со спекулятивным спросом.

В 2020 году эксперты ожидают дальнейшего укрепления национальной валюты.

Согласно октябрьскому макроэкономическому прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала