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      У Нацбанку обіцяють, що у 2020 році гривня й надалі зміцнюватиметься

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      Причин для знецінення гривні немає, – НБУ / slovoidilo.ua

      У Національному банку України запевняють, що загроз для знецінення гривні немає. А національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.

      Таку заяву зробила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю UATV.

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      Для національної валюти немає ніяких зовнішніх загроз для того, аби вона девальвувала. Сьогоднішній рівень показує рівень економіки,
      – зазначила Рожкова.

      За її словами, якщо всі реформи та програми уряду будуть реалізовані, то гривня може зміцнюватися й надалі.

      Заступниця голови НБУ також назвала позитивні наслідки зміцнення гривні у 2019. А саме:

      • дозволило державі зекономити гроші на виплаті держборгу та скоротити його розмір відносно ВВП України;
      • позитивно вплинуло на товаровиробників, адже зменшило вартість імпортної сировини, енергоресурсів та добрив.

      Що відомо про зміцнення гривні

      • Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9%. Якщо 1 січня 2019 року долар коштував 27,69 гривні, то 1 січня 2020 року – 23,68 гривні.
      • Однак під кінець року гривня дещо послабла. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пов'язав це зі спекулятивним попитом.
      • У 2020 році експерти очікують на подальше зміцнення національної валюти.
      • Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар.

      валюта долар гривня
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Валюта Курси валют НБУ
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