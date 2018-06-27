В "Национальных дружинах" отвергли причастность к погромам лагерей ромов

Представители "Национальных дружин" заявляют, что члены их организации не причастны к погромам лагерей ромов в Украине и не раздают листовки с провокационными призывами.

Об этом говорится в письме, которое представитель общественной организации "Национальные дружины" Игорь Вдовин адресовал редакции 24 канала.

25 июня на сайте 24 канала был опубликован материал, в котором, в частности, цитировалось сообщение директора Ромской программной инициативы международного фонда "Возрождение" Ольги Жмурко, которая писала, что "нацдружины" распространяют агитационные материалы с призывом к разгару межнациональной розни, в частности, выселять ромов.

"Ответственно заявляем, что никаких листовок с указанным текстом ОО "Национальные дружины" не распространяли, а печатной продукции с похожим содержанием вообще не существует среди наших агитационных материалов", – говорится в письме.

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Отмечается также, что участники организации не проводили "систематических акций" в отношении ромов. Инцидент в Голосеевском парке, по словам НД – это "уборка остатков так называемого" лагеря "рома".