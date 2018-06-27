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22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У "Національних дружинах" заперечили причетність до погромів таборів ромів

75 Читать новость на русском
"Національні дружини"
"Національні дружини" / ternopoliany.te.ua

Представники "Національних дружин" заявляють, що члени їхньої організації не причетні до погромів таборів ромів в Україні та не роздають листівки з провокаційними закликами.

Про це йдеться в листі, який речник громадської організації "Національні дружини" Ігор Вдовін адресував редакції 24 каналу.

25 червня на сайті 24 каналу був опублікований матеріал, в якому, зокрема, цитувався допис директорки Ромської програмної ініціативи міжнародного фонду "Відродження" Ольги Жмурко, яка писала, що "нацдружини" розповсюджують агітаційні матеріали з закликом до розпалу міжнаціональної ворожнечі, зокрема, виселяти ромів.

"Відповідально заявляємо, що жодних листівок із зазначеним текстом ГО "Національні дружини" не розповсюджували, а друкованої продукції зі схожим змістом взагалі не існує серед наших агітаційних матеріалів", – йдеться у листі.

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Зазначається також, що учасники організації не проводили "систематичних акцій" щодо ромів. Інцидент в Голосіївському парку, за словами НД – це "прибирання решток так званого "табору" ромів".

Теги: Новини України Національна дружина Роми
Джерело: 24 Канал
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