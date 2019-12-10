В "Нафтогазе" назвали гарантированную цену газа для населения на начало 2020 года
Директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей заявил, что гарантированная цена газа для населения на первый квартал 2020 года составит 5500 гривен. В эту цену не входит НДС и тарифы на транспортировку.
Как отметил Фаворов в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина", Гарантированная цена базируется на цене законтрактированного "Нафтогазом" объема газа в 1 миллиарде кубических метров с поставкой с 1 января по 1 апреля 2020 года.
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"Зафиксировав физические объемы и понимая, что необходимо предложить рыночный механизм для решения рыночной проблемы, мы зафиксировали цены по форвардным контрактам на весь первый квартал. Последние объемы по форвардам зафиксированы 6 декабря. Мы не хотели раньше объявлять эту тему публично, поскольку это достаточно серьезные объемы и они могли сдвинуть цену против нас", – пояснил он.
Что такое форвардный контракт?
Это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется в определенный договором срок передать товар (базовый актив) другой стороне (покупателю) или выполнить альтернативное денежное обязательство, а покупатель обязуется принять и оплатить этот базовый актив.
К слову, недавно украинское правительство установило фиксированную цену на газ на весь отопительный сезон. Таким образом, украинцы добровольно смогут выбрать: либо платить по обычной системе формирования цены ежемесячно, или просто по 8 гривен за один кубический метр газа.
Государственное регулирование розничной цены газа для населения включает:
► Цену газа на рынке как товара.
► Стоимость его транспортировки / поставки (эти составляющие регулирует Кабмин).
► Стоимость доставки газа непосредственно к потребителю (эту составляющую тарифа устанавливает Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и комуслуг).
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