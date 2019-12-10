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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В "Нафтогазе" назвали гарантированную цену газа для населения на начало 2020 года

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      Цена газа для населения на I квартал 2020 года составит 5500 гривен, – "Нафтогаз" / Фото из открытых источников

      Директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей заявил, что гарантированная цена газа для населения на первый квартал 2020 года составит 5500 гривен. В эту цену не входит НДС и тарифы на транспортировку.

      Как отметил Фаворов в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина", Гарантированная цена базируется на цене законтрактированного "Нафтогазом" объема газа в 1 миллиарде кубических метров с поставкой с 1 января по 1 апреля 2020 года.

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      "Зафиксировав физические объемы и понимая, что необходимо предложить рыночный механизм для решения рыночной проблемы, мы зафиксировали цены по форвардным контрактам на весь первый квартал. Последние объемы по форвардам зафиксированы 6 декабря. Мы не хотели раньше объявлять эту тему публично, поскольку это достаточно серьезные объемы и они могли сдвинуть цену против нас", – пояснил он.

      Что такое форвардный контракт?
      Это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется в определенный договором срок передать товар (базовый актив) другой стороне (покупателю) или выполнить альтернативное денежное обязательство, а покупатель обязуется принять и оплатить этот базовый актив.

      К слову, недавно украинское правительство установило фиксированную цену на газ на весь отопительный сезон. Таким образом, украинцы добровольно смогут выбрать: либо платить по обычной системе формирования цены ежемесячно, или просто по 8 гривен за один кубический метр газа.

      Государственное регулирование розничной цены газа для населения включает:

      ► Цену газа на рынке как товара.
      ► Стоимость его транспортировки / поставки (эти составляющие регулирует Кабмин).
      ► Стоимость доставки газа непосредственно к потребителю (эту составляющую тарифа устанавливает Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и комуслуг).

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Тарифы на газ Нафтогаз Газ
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