Какой будет цена на газ до конца отопительного сезона: решениея правительства

Кабмин установил фиксированную цену на газ на весь отопительный сезон. Украинцы смогут добровольно выбрать: или платить по привычной системе формирования цены ежемесячно, или просто по 8 гривен за один кубический метр газа.

О старте 27 ноября специальной программы для украинцев "Гарантированая цена на газ" сообщил украинский премьер Алексей Гончарук в телеграм-канале.

Напомним, ранее правительство предлагало 7 гривен за 1 кубометр до конца отопительного сезона

Цена на газ в платежках будет 8 гривен за кубометр на весь отопительный период. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние 2 года,

– написал Гончарук.

Причем перейти на программу люди смогут добровольно, а так же и отказаться от участия в ней и вернуться к привычной системе начисления по региональному принципу.

Глава правительства также отметил, что на отопительный сезон газа Украине хватит: "Сегодня у нас рекордные запасы в хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров".

Читайте также: Подробно о страховой цене на газ: что это такое и какие риски

В ноябре 2019 года для украинцев газ стоит примерно 6 гривен с НДС за 1 кубометр. На зиму стоимость газа обычно возрастает, например в первом квартале 2019 года за газ платили 8,5 гривен за кубометр.

Как сейчас формируется цена на газ?Сейчас цену на газ для населения формирует государство.

Государственное регулирование розничной цены газа для населения включает:

► Цену газа на рынке как товара.

► Стоимость его транспортировки / поставки.

• Эти составляющие регулирует Кабмин.

► Стоимость доставки газа непосредственно к потребителю.

• Эту составляющую тарифа устанавливает НКРЭКУ (Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и комуслуг).