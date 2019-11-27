Якою буде ціна на газ до кінця опалювального сезону: рішення уряду

Кабмін встановив фіксовану ціну на газ на весь опалювальний сезон. Українці добровільно зможуть обрати: або платити за звичною системою формування ціни щомісяця, або просто по 8 гривень за один кубічний метр газу.

Про старт 27 листопада спеціальної програми для українців "Гарантована ціна на газ" повідомив український прем'єр Олексій Гончарук у телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше уряд пропонував 7 гривень за 1 кубометр до кінця опалювального сезону

Ціна на газ у платіжках буде 8 гривень за кубометр на весь опалювальний період. Це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні 2 роки,

– написав Гончарук.

Причому перейти на програму люди зможуть добровільно, а так само і відмовитися від участі в ній та повернутися до звичної системи нарахування за регіональним принципом.

Голова уряду також зазначив, що на опалювальний сезон газу Україні вистачить: "Сьогодні у нас рекордні запаси у сховищах – 21,7 мільярда кубічних метрів".

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У листопаді 2019 року для українців газ коштує приблизно 6 гривень з ПДВ за 1 кубометр. На зиму вартість газу зазвичай зростає, наприклад у першому кварталі 2019 року за газ платили 8,5 гривень за кубометр.

Як зараз формується ціна на газ?Наразі ціну на газ для населення формує держава.

Державне регулювання роздрібної ціни газу для населення включає:

► Ціну газу на ринку як товару.

► Вартість його транспортування / постачання.

• Ці складові регулює Кабмін.

► Вартість доставки газу безпосередньо до споживача.

• Цю складову тарифу встановлює НКРЕКП (Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та компослуг).