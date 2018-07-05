В "Нафтогазе" назвали заявления "Газпрома" об аресте активов манипуляцией

В "Нафтогазе" заявляют, что отрицание "Газпромом" ареста акций компаний, занимающихся строительством и эксплуатацией газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" – манипуляция.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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"Газпром сознательно манипулирует словами и подменяет понятия. Высший суд швейцарского кантона Цуг приостановил действие решения местного органа по взысканию долгов об исключении акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из перечня арестованного имущества. Фактически решение суда означает возобновление ареста на период как минимум до момента принятия судом решения по жалобе "Нафтогаза" на решения органа по взысканию долгов", – говорится в сообщении.

Напомним, в "Газпроме" утверждают, что швейцарский суд не возобновил арест акций Nord Stream AG Nord Stream 2 AG. Согласно информации российской компании, швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в этих компаниях.