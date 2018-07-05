У "Нафтогазі" назвали заяви "Газпрому" про арешт активів маніпуляцією

У "Нафтогазі" заявляють, що заперечення "Газпромом" арешту акцій компаній, що займаються будівництвом та експлуатацією газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" – маніпуляція.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

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"Газпром свідомо маніпулює словами і підмінює поняття. Вищий суд швейцарського кантону Цуг призупинив дію рішення місцевого органу зі стягнення боргів про виключення акцій Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG з переліку арештованого майна. Фактично рішення суду означає відновлення арешту на період як мінімум до моменту прийняття судом рішення щодо скарги "Нафтогазу" на рішення органу зі стягнення боргів", – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, у "Газпромі" стверджують, що швейцарський суд не відновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG. Згідно з інформацією російської компанії, швейцарський суд 29 червня 2018 року призупинив дію виключення акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG зі складених приставами сертифікатів про накладення забезпечувальних заходів на активи "Газпрому" в цих компаніях.