"Нафтогаз" повідомив про відновлення арешту акцій Північного потоку
Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, що належать "Газпрому".
Про це повідомили у прес-службі "Нафтогаз" України.
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Зазначається, що активи перебуватимуть під арештом, допоки відбуватиметься розгляд апеляції "Нафтогаза" на рішення про зняття арешту з цих акцій, яке раніше прийняв місцевий орган зі стягнення боргів.
Акції були звільнені з-під арешту лише на підставі тверджень Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG про те, що вони знаходяться поза межами кантону Цуг та відповідно поза юрисдикцією органу зі стягнення боргів, а тому мають бути виключені з переліку арештованих активів.
Якби виконання рішень органу зі стягнення боргів не було призупинене Вищим судом, Газпром знову міг би розпоряджатися своїми акціями в Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, навіть якщо б ті знаходилися в юрисдикції органу зі стягнення боргів кантону Цуг,
– йдеться у повідомленні.
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