10:27
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
  • неділя
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Нафтогаз" повідомив про відновлення арешту акцій Північного потоку

503 Читать новость на русском
Арешт акцій Північного потоку відновлено
Арешт акцій Північного потоку відновлено / newtimes.ru

Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, що належать "Газпрому".

Про це повідомили у прес-службі "Нафтогаз" України.

Читайте також: Петренко назвав суму, яку Україна вже стягнула з "Газпрому"

Зазначається, що активи перебуватимуть під арештом, допоки відбуватиметься розгляд апеляції "Нафтогаза" на рішення про зняття арешту з цих акцій, яке раніше прийняв місцевий орган зі стягнення боргів.

Акції були звільнені з-під арешту лише на підставі тверджень Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG про те, що вони знаходяться поза межами кантону Цуг та відповідно поза юрисдикцією органу зі стягнення боргів, а тому мають бути виключені з переліку арештованих активів.

Якби виконання рішень органу зі стягнення боргів не було призупинене Вищим судом, Газпром знову міг би розпоряджатися своїми акціями в Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, навіть якщо б ті знаходилися в юрисдикції органу зі стягнення боргів кантону Цуг, 
– йдеться у повідомленні.

 

Теги: Новини України Новини Росії Нафтогаз Газпром
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
сьогодні, 08:45 Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
Народний проект 346
На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича
сьогодні, 06:01 На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича
Блог Медіа 4469
Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
4 липня, 23:01 Дурні погрози, викрадення, крадіжки і новий хіт в YouTube – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
1138
Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
4 липня, 22:00 Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
Злой Одессит 828
"Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
4 липня, 21:00 "Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
Дмитро Гнап 502
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук