"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста акций Северного потока

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат "Газпрому".

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаз" Украины.

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Отмечается, что активы будут находиться под арестом, пока будет происходить рассмотрение апелляции "Нафтогаза" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов.

Акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG о том, что они находятся за пределами кантона Цуг и соответственно вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из перечня арестованных активов.

Если бы выполнение решений органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, Газпром снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы те находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг,

– говорится в сообщении.