Петренко назвал сумму, которую Украина уже взыскала с "Газпрома"

На сегодня Украина уже взыскала с российской компании "Газпром" больше 100 миллионов гривен в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Об этом в Twitter сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы уже взыскали более 100 миллионов гривен с "Газпрома" в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 миллионов гривен", – говорится в сообщении главы Минюста.

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Ми вже стягнули понад 100 млн гривен з «Газпрому» на користь держави. Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 млн гривень. #ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 июля 2018 г.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.