Петренко назвал сумму, которую Украина уже взыскала с "Газпрома"
На сегодня Украина уже взыскала с российской компании "Газпром" больше 100 миллионов гривен в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.
Об этом в Twitter сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.
"Мы уже взыскали более 100 миллионов гривен с "Газпрома" в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 миллионов гривен", – говорится в сообщении главы Минюста.
Читайте также: "Газпром" подал новый иск на расторжение контрактов на транзит и поставку газа в Украину
Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.