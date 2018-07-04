19:27
4 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 13°C
  • четвер
    26°C 15°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєди
Вєсті Кремля
22:58, 3 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, 3 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Петренко назвав суму, яку Україна вже стягнула з "Газпрому"

292 Читать новость на русском
Петренко назвав суму, яку Україна вже стягнула з "Газпрому"
Петренко назвав суму, яку Україна вже стягнула з "Газпрому" / Beztabu.net

На сьогодні Україна вже стягнула з російської компанії "Газпром" більше 100 мільйонів гривень у межах виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це у Twitter повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Ми вже стягнули понад 100 мільйонів гривен з "Газпрому" на користь держави. Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 мільйонів гривень", – мовиться у повідомленні глави Мін’юсту.

Читайте також: "Газпром" подав новий позов на розірвання контрактів на транзит і поставку газу в Україну

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

Теги: Новини України Новини політики Газовий конфлікт Газпром Павло Петренко Міністерство юстиції Україна – Росія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как Сенцов разрушил все российские мифы
сьогодні, 19:00 Как Сенцов разрушил все российские мифы
Павло Казарін 164
Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово
сьогодні, 17:01 Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово
Блог Медіа 498
Гройсман проти СБУ: у яких скандалах засвітилася сім'я прем'єр-міністра
сьогодні, 17:00 Гройсман проти СБУ: у яких скандалах засвітилася сім'я прем'єр-міністра
Дмитро Гнап 491
Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным
сьогодні, 16:00 Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным
Іван Яковина 484
Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
сьогодні, 15:03 Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
Олексій Чибісов 1251
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук