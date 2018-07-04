Петренко назвав суму, яку Україна вже стягнула з "Газпрому"

На сьогодні Україна вже стягнула з російської компанії "Газпром" більше 100 мільйонів гривень у межах виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це у Twitter повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Ми вже стягнули понад 100 мільйонів гривен з "Газпрому" на користь держави. Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 мільйонів гривень", – мовиться у повідомленні глави Мін’юсту.

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Ми вже стягнули понад 100 млн гривен з «Газпрому» на користь держави. Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 млн гривень. #ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 июля 2018 г.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.