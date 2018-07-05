У "Газпромі" спростували заяву щодо відновлення арешту своїх акцій

У "Газпромі" стверджують, що швейцарський суд не відновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.

Передає УНН з посиланням на повідомлення російського монополіста.

Читайте також: Петренко назвав суму, яку Україна вже стягнула з "Газпрому"

Заява "Нафтогазу України" про те, що суд кантону Цуг (Швейцарія) поновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, не відповідає дійсності,

– заявили в компанії.

Згідно з інформацією "Газпрому", швейцарський суд 29 червня 2018 року призупинив дію виключення акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG зі складених приставами сертифікатів про накладення забезпечувальних заходів на активи "Газпрому" в цих компаніях.