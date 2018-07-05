У "Газпромі" спростували заяву щодо відновлення арешту своїх акцій
У "Газпромі" стверджують, що швейцарський суд не відновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.
Передає УНН з посиланням на повідомлення російського монополіста.
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Заява "Нафтогазу України" про те, що суд кантону Цуг (Швейцарія) поновив арешт акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG, не відповідає дійсності,
– заявили в компанії.
Згідно з інформацією "Газпрому", швейцарський суд 29 червня 2018 року призупинив дію виключення акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG зі складених приставами сертифікатів про накладення забезпечувальних заходів на активи "Газпрому" в цих компаніях.
Джерело: 24 Канал
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