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У "Нафтогазі" спростували заяву "Газпрому" про призупинення виконання рішення арбітражу

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У "Нафтогазі" спростували заяву "Газпрому" про призупинення виконання рішення арбітражу
У "Нафтогазі" спростували заяву "Газпрому" про призупинення виконання рішення арбітражу / Zn.ua

У НАК "Нафтогаз України" заявляють, що інформація від російського "Газпрому" про рішення Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) залишити чинним призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року у спорі між обома компаніями не відповідає дійсності.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Раніше у "Газпромі" заявили, що Апеляційний суд округу Свеа залишив чинним свій наказ від 13 червня 2018 року про зупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу у спорі між "Газпромом" і "Нафтогазом України" у межах контракту на транзит газу через територію України.

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У "Нафтогазі" пояснили, що рішення Апеляційного суду округу Свеа означає наступне: вивчивши аргументи, надані "Нафтогазом", суд відхилив безпідставне твердження "Газпрому" про те, що значна частина обґрунтування транзитного рішення була нібито написана адміністративним секретарем.

При цьому, як наголосили в "Нафтогазі", суд залишив чинним тимчасове призупинення виконавчих дій за грошовими вимогами "Нафтогазу" з інших причин.

Сьогодні компанія не мала можливості надати свої контраргументи щодо цих причин. "Нафтогаз" планує подати в суд додаткове звернення з викладенням цих фактів і сподівається на перегляд останнього рішення,
– сповістили в українсьікй компанії про свої наміри.

Поточне рішення суду не є обов'язковим до виконання судами інших юрисдикцій, таким чином, "Нафтогаз" продовжить свої дії щодо стягнення заборгованості "Газпрому" в інших юрисдикціях.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

7 червня "Газпром" оскаржив арбітражне рішення, а 13 червня Апеляційний суд округу Свеа задовольнив це клопотання і схвалив наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Проте вже 18 червня "Нафтогаз" подав апеляцію до суду Швеції, який видав наказ про призупинення процедури виконання рішення арбітражу за клопотанням "Газпрому".

Теги: Україна – Росія Новини України Новини Росії Новини політики Газовий конфлікт Нафтогаз Швеція Газпром
Джерело: 24 Канал
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