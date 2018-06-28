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"Газпром" вдруге домігся призупинення виконання рішення у спорі з "Нафтогазом"

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"Газпром" вдруге домігся призупинення виконання рішення у спорі з "Нафтогазом"
"Газпром" вдруге домігся призупинення виконання рішення у спорі з "Нафтогазом" / Gazeta.ru

Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) залишив чинним свій наказ від 13 червня 2018 року про зупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року у спорі між "Газпромом" і "Нафтогазом України" у межах контракту на транзит газу через територію України.

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на російського газового монополіста.

"Нафтогаз України" намагався оскаржити цей судовий наказ, але суд визнав його доводи безпідставними", – наголошується в повідомленні.

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Ця обставина підсилює позицію "Газпрому" при оскарженні спроб "Нафтогазу України" примусово виконати згадане арбітражне рішення в різних країнах,
– наголосив газовий концерн.

У "Газпромі" наголосили, що компанія продовжить захищати свої права відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

7 червня "Газпром" оскаржив арбітражне рішення, а 13 червня Апеляційний суд округу Свеа задовольнив це клопотання і схвалив наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Проте вже 18 червня "Нафтогаз" подав апеляцію до суду Швеції, який видав наказ про призупинення процедури виконання рішення арбітражу за клопотанням "Газпрому".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Газовий конфлікт Газпром Нафтогаз Швеція
Джерело: 24 Канал
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