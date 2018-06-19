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Суд у Лондоні гарантував замороження активів "Газпрому"

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Активи "Газпрому" у заморожені
Активи "Газпрому" у заморожені / Фото із відкритих джерел

Комерційний суд Лондона гарантував замороження активів російського монополіста "Газпром" на території Англії та Уельсу.

Лондонський суд зобов'язав "Газпром" впродовж 48 годин надати "Нафтогазу" перелік активів, вартість яких перевищує 50 тисяч доларів, інформує прес-служба НАК.

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В судовій ухвалі також йдеться, що у разі потреби "Газпрому" можуть виділити більше часу. Водночас, якщо російський газовий монополіст вирішить проігнорувати виконання цього рішення це можуть розцінити як неповагу до суду та накласти на "Газпром" штрафні санкції.

У свою чергу "Нафтогаз" повідомив лондонські офіси 17 банків, які співпрацюють з "Газпромом", що вони не можуть сприяти скороченню активів газового монополіста Росії на території Великобританії.

Суд заборонив "Газпрому" виводити або зменшувати свої активи в Англії або Уельсі. "Газпром" може фінансувати юридичні консультації та представництва, але зобов'язаний повідомляти про джерело коштів "Нафтогаз".

Проте розпорядження суду не стосується звичайної роботи компаній, але "Газпром" не має права розпоряджатися акціями своїх активів і повинен повідомляти "Нафтогаз" перед тим, як розпоряджатися цими активами.

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Нафтогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

Теги: Новини України Україна – Росія Гроші Нафтогаз Газпром Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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