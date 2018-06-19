18:57
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Суд в Лондоне гарантировал замораживание активов "Газпрома"

126 Читати новину українською
Активы "Газпрома" в заморозке
Активы "Газпрома" в заморозке / Фото из открытых источников

Коммерческий суд Лондона гарантировал замораживание активов российского монополиста "Газпром" на территории Англии и Уэльса.

Лондонский суд обязал "Газпром" в течение 48 часов предоставить "Нафтогазу" перечень активов, стоимость которых превышает 50 тысяч долларов, информирует пресс-служба НАК.

Читайте также: "Нафтогаз" подал апелляцию для выполнение "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража

В судебном постановлении также говорится, что в случае потребности "Газпрому" могут выделить больше времени. Вместе с тем, если российский газовый монополист решит проигнорировать исполнение этого решения, это могут расценить как неуважение к суду и наложить на "Газпром" штрафные санкции.

В свою очередь "Нафтогаз" сообщил лондонским офисам 17 банков, которые сотрудничают с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов газового монополиста России на территории Великобритании.

Суд запретил "Газпрому" выводить или уменьшать свои активы в Англии или Уэльсе. "Газпром" может финансировать юридические консультации и представительства, но обязан сообщать об источнике средств "Нафтогазу".

Распоряжение суда не касается обычной работы компаний, но "Газпром" не имеет права оперировать акциями своих активов и должен сообщать "Нафтогазу" перед тем, как распоряжаться этими активами.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Нафтогаза", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

Теги: Украина – Россия Новости Украины Деньги Газовый конфликт Газпром Нафтогаз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
сегодня, 18:00 На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
Віталій Дейнега 128
Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
сегодня, 17:01 Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
Блог Медіа 1346
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сегодня, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 498
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сегодня, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 198
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сегодня, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 2126
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук