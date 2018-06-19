Суд в Лондоне гарантировал замораживание активов "Газпрома"

Коммерческий суд Лондона гарантировал замораживание активов российского монополиста "Газпром" на территории Англии и Уэльса.

Лондонский суд обязал "Газпром" в течение 48 часов предоставить "Нафтогазу" перечень активов, стоимость которых превышает 50 тысяч долларов, информирует пресс-служба НАК.

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В судебном постановлении также говорится, что в случае потребности "Газпрому" могут выделить больше времени. Вместе с тем, если российский газовый монополист решит проигнорировать исполнение этого решения, это могут расценить как неуважение к суду и наложить на "Газпром" штрафные санкции.

В свою очередь "Нафтогаз" сообщил лондонским офисам 17 банков, которые сотрудничают с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов газового монополиста России на территории Великобритании.

Суд запретил "Газпрому" выводить или уменьшать свои активы в Англии или Уэльсе. "Газпром" может финансировать юридические консультации и представительства, но обязан сообщать об источнике средств "Нафтогазу".

Распоряжение суда не касается обычной работы компаний, но "Газпром" не имеет права оперировать акциями своих активов и должен сообщать "Нафтогазу" перед тем, как распоряжаться этими активами.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Нафтогаза", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.