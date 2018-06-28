20:34
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля
Вєсті Кремля
22:09, 27 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В "Нафтогазе" опровергли заявление "Газпрома" о приостановлении исполнения решения арбитража

178 Читати новину українською
В "Нафтогазе" опровергли заявление "Газпрома" о приостановлении исполнения решения арбитража
В "Нафтогазе" опровергли заявление "Газпрома" о приостановлении исполнения решения арбитража / Zn.ua

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляют, что информация от российского "Газпрома" о решении Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) оставить в силе приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 в споре между двумя компаниями не соответствует действительности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Ранее в "Газпроме" заявили, что Апелляционный суд округа Свеа оставил в силе свой приказ от 13 июня 2018 о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Читайте также: Россия угрожает Украине из-за ареста имущества "Газпрома"

В "Нафтогазе" пояснили, что решение Апелляционного суда округа Свеа означает следующее: изучив аргументы, предоставленные "Нафтогазом", суд отклонил безосновательное утверждение "Газпрома" о том, что значительная часть обоснования транзитного решения была якобы написана административным секретарем.

При этом, как отметили в "Нафтогазе", суд оставил в силе временное приостановлении исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогаза" по другим причинам.

Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. "Нафтогаз" планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения,
– сообщили в украинсьикй компании о своих намерениях.

Текущее решение суда не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций, таким образом, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома" в других юрисдикциях.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

7 июня "Газпром" обжаловал арбитражное решение, а 13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил это ходатайство и одобрил приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Однако уже 18 июня "Нафтогаз" подал апелляцию в суд Швеции, котрый издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража по ходатайству "Газпрома".

Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Газпром Швеция Нафтогаз Газовый конфликт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Страшний ренесанс хімічної зброї
сегодня, 20:29 Страшний ренесанс хімічної зброї
Борис Немировський 5
"Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
сегодня, 19:00 "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
Блог Медіа 3896
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
сегодня, 18:00 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 181
День Конституции: яркие поздравления в стихах, прозе и картинках
сегодня, 17:39 День Конституции: яркие поздравления в стихах, прозе и картинках
38
Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
сегодня, 16:00 Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
Лев Парцхаладзе 962
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук