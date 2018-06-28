В "Нафтогазе" опровергли заявление "Газпрома" о приостановлении исполнения решения арбитража

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляют, что информация от российского "Газпрома" о решении Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) оставить в силе приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 в споре между двумя компаниями не соответствует действительности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Ранее в "Газпроме" заявили, что Апелляционный суд округа Свеа оставил в силе свой приказ от 13 июня 2018 о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Читайте также: Россия угрожает Украине из-за ареста имущества "Газпрома"

В "Нафтогазе" пояснили, что решение Апелляционного суда округа Свеа означает следующее: изучив аргументы, предоставленные "Нафтогазом", суд отклонил безосновательное утверждение "Газпрома" о том, что значительная часть обоснования транзитного решения была якобы написана административным секретарем.

При этом, как отметили в "Нафтогазе", суд оставил в силе временное приостановлении исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогаза" по другим причинам.

Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. "Нафтогаз" планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения,

– сообщили в украинсьикй компании о своих намерениях.

Текущее решение суда не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций, таким образом, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома" в других юрисдикциях.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



7 июня "Газпром" обжаловал арбитражное решение, а 13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил это ходатайство и одобрил приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража.



Однако уже 18 июня "Нафтогаз" подал апелляцию в суд Швеции, котрый издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража по ходатайству "Газпрома".