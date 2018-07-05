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В "Газпроме" опровергли заявление о возобновлении ареста своих акций

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В "Газпроме" опровергли возобновление ареста их акций
В "Газпроме" опровергли возобновление ареста их акций / 24 канал

В "Газпроме" утверждают, что швейцарский суд не возобновил арест акций Nord Stream AG Nord Stream 2 AG.

Передает УНН со ссылкой на сообщение российского монополиста.

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Заявление "Нафтогаза Украины" о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций Nord Stream AG Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности,
– заявили в компании.

Согласно информации "Газпрома", швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в этих компаниях.

 

Теги: Нафтогаз Газпром Энергетика
Источник: 24 Канал
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