В "Газпроме" опровергли заявление о возобновлении ареста своих акций
В "Газпроме" утверждают, что швейцарский суд не возобновил арест акций Nord Stream AG Nord Stream 2 AG.
Передает УНН со ссылкой на сообщение российского монополиста.
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Заявление "Нафтогаза Украины" о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций Nord Stream AG Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности,
– заявили в компании.
Согласно информации "Газпрома", швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в этих компаниях.
Источник: 24 Канал
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